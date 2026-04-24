Ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε την Τετάρτη φέρνει στο φως μια νέα θεωρία σχετικά με την ταυτότητα του δημιουργού του Bitcoin. Σύμφωνα με το φιλμ, το ψευδώνυμο, Satoshi Nakamoto, δεν ήταν ένα άτομο, αλλά δύο: οι κρυπτογράφοι Hal Finney και Len Sassaman, οι οποίοι φέρεται να συνεργάστηκαν υπό το κοινό ψευδώνυμο πριν και οι δύο χάσουν τη ζωή τους.

Το ντοκιμαντέρ «Finding Satoshi», σε σκηνοθεσία των Tucker Tooley και Matthew Miele, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 22 Απριλίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του. Η παραγωγή βασίζεται σε τετραετή έρευνα των William D. Cohan και Tyler Maroney της Quest Research and Investigations. Η κυκλοφορία του ακολουθεί ρεπορτάζ των New York Times που είχε αναδείξει τον CEO της Blockstream, Adam Back, ως πιθανό υποψήφιο για την ταυτότητα του Satoshi — ισχυρισμό που ο ίδιος έχει κατηγορηματικά απορρίψει.

Η έρευνα των δημιουργών του φιλμ περιόρισε τους πιθανούς υποψήφιους σε έξι: Adam Back, Nick Szabo, Hal Finney, Len Sassaman, Paul Le Roux και Wei Dai. Η επιστήμονας δεδομένων Alyssa Blackburn ανέλυσε τα πρότυπα δραστηριότητας του Satoshi και κατέληξε ότι ο δημιουργός ήταν ενεργός κυρίως μεταξύ 6 π.μ. και 10 μ.μ. ώρας Ειρηνικού. Το μοτίβο αυτό, σύμφωνα με την ανάλυσή της, ταίριαζε μόνο στους Finney και Sassaman.

Το φιλμ υποστηρίζει ότι ο Finney ανέπτυξε τον κώδικα του Bitcoin, ενώ ο Sassaman συνέγραψε την περίφημη Λευκή Βίβλο του κρυπτονομίσματος. Ο Will Price, συνιδρυτής της PGP Corp. και στενός συνεργάτης του Finney επί 15 χρόνια, σημείωσε ότι ο Finney δεν είχε κάνει καμία υποβολή κώδικα στη δουλειά του τους δύο μήνες πριν από την εξόρυξη του πρώτου μπλοκ του Bitcoin τον Ιανουάριο του 2009. «Σε τι δούλευε; Πιστεύω ότι ήταν το Bitcoin», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Fran Finney, χήρα του Hal Finney, εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ να δηλώνει επιφυλακτικά θετική απέναντι στη θεωρία. «Ναι, νομίζω ότι βοήθησε στην κατασκευή του», αναφέρει, προσθέτοντας: «Το ίδιο το λευκό βιβλίο, δεν πίστευα ότι το έγραψε αυτός. Αλλά θα μπορούσε να έχει βοηθήσει».

Ο Len Sassaman, του οποίου επιβλέπων διδακτορικής διατριβής ήταν ο David Chaum — μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές στον χώρο των κρυπτονομισμάτων — αυτοκτόνησε τον Ιούλιο του 2011, περίπου έξι μήνες μετά την τελευταία δημόσια επικοινωνία του Satoshi. Ο Bram Cohen, δημιουργός του BitTorrent και στενός φίλος και των δύο ανδρών, δήλωσε στους κινηματογραφιστές ότι τα ενδιαφέροντά τους «ταίριαζαν απόλυτα με όσα γνωρίζουμε για τον Satoshi Nakamoto, καθώς ο Satoshi, πάνω απ’ όλα, ήταν ένας cypherpunk».

Ο Cohen πρόσθεσε ότι η δημόσια κριτική του Sassaman προς το Bitcoin ήταν πιθανότατα μια σκόπιμη τακτική για να αποφύγει την αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

Ο Brian Armstrong, διευθύνων σύμβουλος της Coinbase — εταιρείας που υποστήριξε την παραγωγή παρέχοντας πρόωρη πρόσβαση στους χρήστες της — χαρακτήρισε την ταινία «την πιο ώριμη προσέγγιση στο θέμα αυτό που έχω δει» και πρόσθεσε: «Υποψιάζομαι ότι καταλήξατε στη σωστή απάντηση». Αντίστοιχα, ο Jameson Lopp, διευθύνων τεχνολογίας (CTO) της Casa, εκτίμησε ότι πρόκειται για «μια αξιόπιστη εκδοχή που ίσως επιτέλους βάλει τέλος στο κυνήγι φαντασμάτων».

Καμία από τις δύο χήρες, ούτε η Fran Finney ούτε η Meredith Patterson, φαίνεται να έχει πρόσβαση στα ιδιωτικά κλειδιά του Satoshi. Υπολογίζεται ότι ο Satoshi Nakamoto κατέχει περίπου 1,1 εκατομμύριο Bitcoin, τα οποία δεν έχουν μετακινηθεί ποτέ, γεγονός που καθιστά το ερώτημα της πραγματικής του ταυτότητας ζήτημα όχι μόνο ιστορικού αλλά και τεράστιου οικονομικού ενδιαφέροντος.