Για την προσεχή Δευτέρα (27 Απριλίου) είναι προγραμματισμένο να μεταβεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην Τρίπολη της Λιβύης προκειμένου να ολοκληρώσει τη δεύτερη περιοδεία του στη διχασμένη χώρα, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε στη Βεγγάζη (28/3), με στόχο τη διπλωματική επαναπροσέγγιση και τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων και με τις δύο πλευρές.

Εν αναμονή του οριστικού προγράμματος συναντήσεων του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στην Τρίπολη με λίβυους αξιωματούχους, βέβαιες θα πρέπει να θεωρούνται οι επαφές που είχε και τον Ιούλιο στη Δυτική Λιβύη, με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μενφί και με τον λίβυο ομόλογό του Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπαούρ. Στο τραπέζι του διαλόγου προς συζήτηση σχεδιάζεται να τεθεί το χρονοδιάγραμμα του επόμενου γύρου τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, που θα διεξαχθεί αυτήν τη φορά στην Τρίπολη.

Αλλα θέματα ψηλά στην ελληνολιβυκή ατζέντα είναι η διμερής συνεργασία σε επίπεδο οικονομίας, το Μεταναστευτικό (παρότι οι ροές που πιέζουν τη χώρα μας ξεκινούν κυρίως από την Ανατολική Λιβύη) καθώς και το ζήτημα της πολιτικής διαδικασίας. Η Ελλάδα, όπως επανέλαβε χθες η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, υποστηρίζει την επίλυση του Λιβυκού μέσω της διεξαγωγής δίκαιων και ελεύθερων εκλογών χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις για την ανάδειξη αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης.

Η ελληνική πλευρά αποδίδει μεγάλη σημασία στους ανοιχτούς διαύλους και με την Ανατολική αλλά και με τη Δυτική Λιβύη, ιδίως υπό το πρίσμα της τουρκικής διεισδυτικότητας στην περιοχή και της σύναψης του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, με την Αθήνα να εργάζεται αδιάλειπτα προς δύο κατευθύνσεις: αφενός προς την αποτροπή της κύρωσης του άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου και από τη Βεγγάζη και αφετέρου προς τη συμφωνία για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Τρίπολη, προκειμένου να είναι ώριμες οι διμερείς διαβουλεύσεις ώστε να καταστεί δυνατή μια διμερής οριοθέτηση ΑΟΖ, όταν και εφόσον επέλθει η ενότητα στη Λιβύη.

Για την αποστολή στη Βεγγάζη που προηγήθηκε αλλά και για την επικείμενη στην Τρίπολη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αντάλλαξε πρόσφατα απόψεις με τον ειδικό σύμβουλο του προέδρου Τραμπ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, Μασάντ Μπούλος, στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης για το Σουδάν στο Βερολίνο, με τη συζήτησή τους να εστιάζει και στο ζήτημα των μεταναστευτικών ροών.

Ο αμερικανός αξιωματούχος, εν τω μεταξύ, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν την πολιτική διαδικασία στις δύο πλευρές της Λιβύης.

Μόνο τα τελευταία 24ωρα έχει πραγματοποιήσει επαφές με αντικείμενο τη Λιβύη με τον αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με τον αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, καθώς και με την ειδική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Χάνα Τέτε, επαναβεβαιώνοντας διαρκώς τη στήριξη των ΗΠΑ στην προώθηση της σταθερότητας στη Λιβύη.

Τουρκικές προκλήσεις

Την ίδια ώρα, η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, συνεχίζει τις προκλήσεις επί του πεδίου με τελευταία αυτήν που αφορά την παρεμπόδιση του ολλανδικού πλοίου που πραγματοποιούσε πρόσφατα εργασίες νότια και ανατολικά της Κρήτης, στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου.

Σχετικά με το εν λόγω συμβάν, η Ελλάδα υπογραμμίζει πως, παρότι η Τουρκία παρανόμως ζήτησε από το ολλανδικό πλοίο να αιτηθεί για άδεια στις τουρκικές Αρχές, η άδεια για τη συντήρηση υπάρχοντος καλωδίου ζητήθηκε από τις ελληνικές Αρχές. Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, η χώρα μας απέναντι σε αυτές τις ενέργειες προτάσσει διαχρονικά ψυχραιμία, διεθνή νομιμότητα και το Δίκαιο της Θάλασσας, τη στιγμή που, παράλληλα, από το ελληνικό στρατόπεδο διαμηνύεται πως το έργο του GSI παραμένει προτεραιότητα, με την Αθήνα και τη Λευκωσία να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την υλοποίησή του.

Οσο για την κριτική της Αγκυρας για τη συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ, η Αθήνα απαντά πως «δεν θα περνά τις συμμαχίες της από τον έλεγχο κανενός».