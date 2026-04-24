Την αναγνώριση μιας ρητορικής αναβάθμισης σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις του τελευταίου διαστήματος από πλευράς Τουρκίας παρακολουθεί προσεκτικά η Αθήνα, χωρίς να αιφνιδιάζεται αλλά ούτε και να εφησυχάζει.

Ερωτηθείσα σχετικά με την πρόσφατη απόπειρα παρεμπόδισης των εργασιών του ολλανδικού πλοίου σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο νότια και ανατολικά της Κρήτης – συμβάν κατά το οποίο ενώ το ολλανδικο πλοίο είχε ζητήσει άδεια από τις ελληνικές αρχές, η Τουρκία του ζήτησε να ζητήσει άδεια από τις δικές της υπηρεσίες – η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών προχώρησε σε σχολιασμό του τοπίου όπως αυτό διαμορφώνεται εσχάτως στα ελληνοτουρκικά.

«Καταλαβαίνουμε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια όξυνση από πλευράς Τουρκίας, η οποία θα λέγαμε ότι δεν λειτουργεί εποικοδομητικά. Η Ελλάδα όμως θα εξαλοκουθεί να εργάζεται για ηρεμία, σχέσεις καλής γειτονίας και περιφερειακής σταθερότητας», ανέφερε η Λάνα Ζωχιού.

Όσον αφορά το εν λόγω συμβάν, η ίδια επιπλέον εξήγησε τι ακριβώς συνέβη.

«Να διευκρινίσουμε καταρχάς ότι το περιστατικό αυτό με το ολλανδικό πλοίο δεν σημειώθηκε στην Κάσο. Σημειώθηκε αρκετά πιο νότια και ανατολικά της Κρήτης, στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου. Η ολλανδική πλευρά ζήτησε εκ των προτέρων και επισήμως άδεια από τις ελληνικές αρχές για την εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένη περιοχή, που αφορούσαν εργασίες συντήρησης υπάρχοντος καλωδίου, και η αρμόδια ελληνική αρχή εξέδωσε NAVTEX για αυτό, ενημερώνοντας για την εκτέλεση των εργασιών κατά την πάγια πρακτική. Η Τουρκία, επικαλούμενη το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ζήτησε από το ολλανδικό σκάφος να ζητηθεί άδεια, το οποίο βεβαίως, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει συμβεί. Απέναντι σε αυτές τις ενέργειες, η Ελλάδα προτάσσει διαχρονικά ψυχραιμία, διεθνή νομιμότητα και το Δίκαιο της Θάλασσας, ο σεβασμός του οποίου επιτυγχάνεται μέσω της προβολής και τεκμηρίωσης των θέσεών μας έναντι όλων των συνομιλητών μας».

Όπως επεσήμανε επί του ίδιου θέματος διπλωματική πηγή, «το θέμα είναι ότι το πλοίο πήρε άδεια από εμάς», υπογραμμίζοντας ότι «ορθώς» το έπραξε, με το ζήτημα για την ελληνική πλευρά να λήγει εκεί.

Με φόντο τέτοιου είδους συμπεριφορές επί του πεδίου, η πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ υπογράμμιζε, μεταξύ άλλων, πως «μια μη επιθετική και συνεργατική στάση από την Τουρκία είναι αναγκαία για τη σταθερότητα της περιοχής και την επίλυση των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο».

Σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Τουρκίας μέσω του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους χάρτες αλιείας που βρίσκονται αναρτημένοι στην Ελληνική Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας, για τους οποίους η Άγκυρα σημείωσε πως «χαράσσουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα» κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για παράνομους περιορισμούς στις αλιευτικές δραστηριότητες, η ελληνική πλευρά διευκρίνισε χθες πως πρόκειται για χάρτες που αναρτήθηκαν το 2018.

«Τώρα τους αντιλήφθηκαν τους χάρτες. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει», τόνισε αρμόδια πηγή επισημαίνοντας πως η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια παρουσιάζει στο τραπέζι τα επιχειρήματά της που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, όπως είναι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, τα Θαλάσσια Πάρκα, οι συμβάσεις με τη Chevron, η ισχυροποίηση της άμυνας και η στήριξη των νησιών, απέναντι στα οποία ελληνικά επιχειρήματα η Τουρκία αντιπαραθέτει δικά της όπως το αναθεωρητικό αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο και η αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.

Σύμφωνα με την εξήγηση για την τωρινή αντίδραση της Τουρκίας σε χάρτες αλιείας ελληνικούς αναρτημένους από το 2018, πηγές από την ελληνική πλευρά απέδωσαν την ετεροχρονισμένη ανακοίνωση στο γεγονός πως υπήρξαν κάποιες πρόσφατες αναρτήσεις διαδραστικών χαρτών άσχετων με το ζήτημα στην εν λόγω ιστοσελίδα, οι οποίοι μάλλον τράβηξαν την προσοχή και έτσι έγιναν αντιληπτοί και οι χάρτες αλιείας.

Αναφορικά με τα περί στοχοποίησης της Τουρκίας μέσω της τριμερούς συμμαχίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, καθώς και με τις υποδείξεις Φιντάν για το ποιους πρέπει και ποιους δεν πρέπει να έχει συμμάχους η Ελλάδα με φόντο τη συμμαχία Αθήνας – Τελ Αβίβ, αρμόδιες πηγές ξεκαθάρισαν πως «δεν θα περνάμε τις συμμαχίες μας από τον έλεγχο κανενός».

«Εμείς θα χαράσσουμε την εθνική μας πολιτική επί τη βάσει των εθνικών μας συμφερόντων», διεμήνυσαν οι ίδιες πηγές.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας Αμπντουλάχ Γκιουλ από το βήμα των Δελφών καλούσε τις δύο χώρες να ακολουθήσουν τη γραμμή της θετικής ατζέντας την οποία και ο ίδιος υπηρέτησε.

«Οι έξυπνοι ηγέτες των χωρών πρέπει να ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή επειδή είμαστε γείτονες και θα παραμείνουμε γείτονες», σημείωσε ο ίδιος καλώντας στις δύσκολες στιγμές τη μία χώρα να μπαίνει στη θέση της άλλης, την ώρα που παράλληλα αναγνώρισε πως και στις δύο πλευρές υπάρχουν ακραίες φωνές.

«Φυσικά υπάρχουν εξτρεμιστές και στις δύο πλευρές. Στις δημοκρατίες θα υπάρχουν. Αλλά πρέπει να τους διαχειριστούμε», σημείωσε ο Αμπντουλάχ Γκιουλ.

Ο ίδιος, μιλώντας για τη γενικότερη κατάσταση στην περιοχή, αφού σημείωσε πως οι ΗΠΑ έδειξαν πως δεν θα είναι ο πάροχος ασφάλειας της ηπείρου, στη συνέχεια κάλεσε σε ένα νέο ευρωπαϊκό έργο ασφάλειας που θα βασίζεται σε ένα ευρύ όραμα το οποίο θα περιλαμβάνει την ήπειρο στο σύνολό της, από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπε, ως την Τουρκία. «Η Άγκυρα έχει στρατιωτική ικανότητα και στρατηγική εμβέλεια που χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα», ανέφερε ο πρώην Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος ζήτησε «τα ελληνοτουρκικά και η Κύπρος να μη γίνουν εμπόδιο».