Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχώρησαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι, ύστερα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, στις 11:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της, στην οδό Καρόλου 24 στην Πλατεία Καραϊσκάκη. Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών, στη Βασιλίσσης Σοφίας 15.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, η ΠΟΕ-ΟΤΑ επιδιώκει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι ζητούν τη μονιμοποίηση όσων απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στις κοινωνικές δομές των δήμων, όπως οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και τα Κέντρα Κοινότητας.