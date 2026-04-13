Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων αντιμετωπίζουν σήμερα και αύριο οι επιβάτες της Lufthansa, καθώς από τα μεσάνυχτα βρίσκεται σε εξέλιξη η 48ωρη απεργία των πιλότων της αεροπορικής εταιρείας.

Το συνδικάτο των πιλότων Vereinigung Cockpit έχει καλέσει σε κινητοποίηση τα μέλη του στις Lufthansa, Lufthansa Cargo και CityLine. Παράλληλα, μόνο για σήμερα συμμετέχουν στην απεργία και οι πιλότοι της Eurowings.

Από την κινητοποίηση εξαιρούνται οι πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή, λόγω της τεταμένης κατάστασης στην περιοχή, όπως διευκρινίστηκε από το συνδικάτο.

Πρόκειται για τον τέταρτο γύρο απεργιών μέσα στο τρέχον έτος, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Μόλις την Παρασκευή, η απεργία των πληρωμάτων καμπίνας είχε προκαλέσει εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων, επιβαρύνοντας περαιτέρω το επιβατικό κοινό.