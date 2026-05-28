Οι υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα από τους πρώτους 200-300 που δήλωσαν τη στήριξή τους στην ΕΛΑΣ ήρθαν από πρόσωπα που επί της ουσίας έδιναν λευκή επιταγή στον νέο σχηματισμό: κανείς εξ όσων βρέθηκε στα γραφεία της Φιλελλήνων, και για λόγους διατήρησης της εμπιστευτικότητας, δεν διάβασε ούτε το κείμενο ούτε είχε γνώση του ονόματος του νέου κόμματος. Αντιθέτως, καλούνταν να εμπιστευτούν την προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα και την κατεύθυνση που ήδη είχε δώσει με τις παρεμβάσεις του το προηγούμενο διάστημα. Ετσι τηρήθηκε και μια άτυπη παράδοση της Κεντροαριστεράς, να υπογράφονται τα χαρτιά πρώτα και να γεμίζουν με κείμενο μετά.

Επιτελείο

Η ΕΛΑΣ έκανε και τις πρώτες ανακοινώσεις προσώπων – αναμενόμενες μεν, απαραίτητες δε για τη συνέχεια. Εκπρόσωπος Τύπου ανέλαβε, όπως περίπου μπορούσε να μαντέψει κανείς, η έως τώρα υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, Θεώνη Κουφονικολάκου. Πλαισιώνεται από τέσσερις εκπροσώπους Τύπου: τον Κώστα Καρπουχτσή, τον Γιώργο Μπαλατσούκα, τον Νίκο Νυφούδη και την Αννα Παπαδοπούλου. Η παλέτα δείχνει και τη διάθεση για διεύρυνση: ο Νυφούδης, από τη Θεσσαλονίκη, έχει πολιτευτεί με το Ποτάμι, ενώ η Παπαδοπούλου είναι «μεταγραφή» από το ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο έχουν μια κάποια γνώση του αντικειμένου «δημόσιος λόγος».

Παραιτήσεις

Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, που θα γίνει στις 6 Ιουνίου – εκεί πρόκειται να γίνουν και τα σχετικά ξεκαθαρίσματα, να γίνει σαφές προς όλους ποιος είναι ο στόχος και ποιος θα συνεχίσει να τον υπηρετεί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι βιαστικοί, που ερευνούν το ενδεχόμενο μαζικών παραιτήσεων σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας πριν από τις 6 Ιουνίου, πράγμα που από τη μια θα άλλαζε τους συσχετισμούς εντός κόμματος (καθώς αυτοί που θα έμεναν θα ήταν έτσι αλλιώς υπέρ της αυτόνομης καθόδου) και από την άλλη θα δημιουργούσε νέες συνθήκες για την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, με πολύ περισσότερους πρόθυμους, πολύ σύντομα, να μετέχουν στην ΕΛΑΣ.

Αλλαγές

Κάτι τέτοιο όμως μοιάζει μάλλον δύσκολο να γίνει – και όχι μόνο λόγω των διαθέσεων στην Αμαλίας, που περιλαμβάνουν και μια περίοδο «αγρανάπαυσης» των στελεχών που φεύγουν τώρα (αν αυτή δεν έχει γίνει ήδη), αλλά γιατί η επιλογή που πρέπει να γίνει αφορά και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το παλέψουν, όπως θέλει ο Φάμελλος, να πάνε όλοι μαζί και να συνεργαστούν με το νέο κόμμα; Ή θα αποφασίσουν ο καθένας για τον εαυτό του, όπως προκρίνει ο Τσίπρας, λέγοντας (ακόμα) «όχι» στις συλλογικές διαπραγματεύσεις; Για τη Νέα Αριστερά τα πράγματα είναι μάλλον πιο εύκολα: κάποιοι θα φύγουν, οι υπόλοιποι θα μείνουν. Αυτοί που θα φύγουν, πέντε τουλάχιστον στον αριθμό, ίσως το κάνουν και σήμερα.

Απορία

Χρειάζεται το τρολάρισμα ένας πρώην πρωθυπουργός;