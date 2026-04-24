Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη την παράταση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο για «τρεις εβδομάδες», μετά το πέρας των συνομιλιών αντιπροσώπων των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο, στις οποίες συμμετείχε προσωπικά. Ο αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο πλευρών εντός του έτους.

«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα παραταθεί για τρεις εβδομάδες», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, πληκτρολογώντας με κεφαλαία τις τελευταίες λέξεις της φράσης. Όπως σημείωσε, η συνάντηση «πήγε πολύ καλά!». Στο ίδιο μήνυμα υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον «θα συνεργαστεί με τον Λίβανο για να τον βοηθήσει να προστατευτεί» από το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν. Πριν τη συνάντηση, η κυβέρνηση του Λιβάνου είχε δηλώσει πως επιθυμεί την παράταση της εύθραυστης ανακωχής που εφαρμόζεται από τις 17 Απριλίου.

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» να υπογραφεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου εντός του 2026. Πρόσθεσε ότι αναμένει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν να συναντηθούν σύντομα στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος Αούν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ελπίζει «να μπορέσω να πάω στην Ουάσιγκτον για να συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ και να τον ενημερώσω για την αλήθεια για αυτό που γίνεται στον Λίβανο», προσθέτοντας ότι δεν σχεδιάζει συνάντηση με τον Νετανιάχου.

Συνομιλίες και απώλειες στο πεδίο

Οι δύο χώρες, που παραμένουν τυπικά σε εμπόλεμη κατάσταση, είχαν πραγματοποιήσει συνομιλίες στην Ουάσιγκτον στις 14 Απριλίου – τις πρώτες από το 1993 – στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολά εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός διάρκειας δέκα ημερών στον πόλεμο αυτό, ο οποίος έχει προκαλέσει σχεδόν 2.500 θανάτους και πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους στη λιβανική πλευρά.

Στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο συμμετείχαν, εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και οι αμερικανοί πρεσβευτές Μισέλ Ίσα και Μάικ Χάκαμπι. Τον Λίβανο και το Ισραήλ εκπροσώπησαν ο Γιεχιέλ Λέιτερ και η Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται στον νότιο Λίβανο. Προχθές σκοτώθηκε η δημοσιογράφος Άμαλ Χαλίλ και τραυματίστηκε η φωτοειδησεογράφος Ζέιναμπ Φαράζ.

Μέλη της λιβανικής κυβέρνησης κατηγόρησαν το Ισραήλ για «έγκλημα πολέμου», υποστηρίζοντας ότι έπληξε σπίτι όπου είχαν καταφύγει οι δύο δημοσιογράφοι και εμπόδισε τις διασώστριες προσπάθειες. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξετάζει τα γεγονότα.

Νέος βομβαρδισμός στον νότιο Λίβανο χθες προκάλεσε τον θάνατο τριών ακόμη ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ ως αντίποινα για τις «παραβιάσεις» της κατάπαυσης του πυρός από τον ισραηλινό στρατό.

Το «μόνο εμπόδιο» και οι επόμενες κινήσεις

Μετά τον πρώτο κύκλο συνομιλιών, οι δύο χώρες συμφώνησαν να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διαρκούς ειρήνης, σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστούν. Η κυβέρνηση του Λιβάνου όρισε τον διπλωμάτη Σιμόν Καράμ επικεφαλής της αντιπροσωπείας της στις διαπραγματεύσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν «σοβαρές διαφωνίες» με τη λιβανική κυβέρνηση. «Υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο για την ειρήνη και την εξομάλυνση των σχέσεων: η Χεζμπολά», τόνισε, καλώντας τη Βηρυτό να «συνεργαστεί εναντίον του τρομοκρατικού κράτους που οικοδόμησε η Χεζμπολά στο έδαφός σας».

Ο ισραηλινός στρατός έχει εισχωρήσει στο λιβανικό έδαφος και ανακοίνωσε ότι έχει εγκαταστήσει «κίτρινη γραμμή» διαχωρισμού στον νότο, όπως στη Λωρίδα της Γάζας, για την προστασία του πληθυσμού του βόρειου Ισραήλ.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι, βάσει της κατάπαυσης του πυρός, διατηρεί το δικαίωμα να ενεργεί εναντίον «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή εξελισσόμενων» επιθέσεων στη λιβανική επικράτεια.

Ο ρόλος της Τεχεράνης και οι αμερικανοϊρανικές εντάσεις

Η Τεχεράνη είχε απαιτήσει την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς την αναγκαία προϋπόθεση για τη συνέχιση των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την Τρίτη, επίσης μέσω Truth Social, την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, που ισχύει από τις 8 Απριλίου, με φόντο τις αυξημένες εντάσεις στο στενό του Χορμούζ και τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.