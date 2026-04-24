Προφυλακίστηκε ο 16χρονος οδηγός μηχανής, μετά την απολογία του για το τροχαίο στη Λιοσίων, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας συνομήλικής του. Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον των αρχών και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Στην απολογία του, ο 16χρονος ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το τροχαίο, ζητώντας συγγνώμη από τη 16χρονη και την οικογένειά της. Εξήγησε ότι πανικοβλήθηκε όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και γι’ αυτό εγκατέλειψε το σημείο.

Ο ανήλικος υποστήριξε επίσης ότι χρησιμοποιούσε το μηχανάκι αποκλειστικά για να μεταβαίνει στη δουλειά του και όχι για άλλους σκοπούς. Δήλωσε πρόθεση να βοηθήσει με κάθε τρόπο την τραυματισμένη κοπέλα και τους γονείς της.

Ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του περιστατικού, κατέθεσε παρόμοια εκδοχή. Ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας πως φοβήθηκε πολύ και για τον λόγο αυτό αποχώρησε επίσης από το σημείο. Ο 22χρονος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η κατάσταση της υγείας της 16χρονης παραμένει κρίσιμη, ωστόσο παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Οι γιατροί προχώρησαν σε αποσωλήνωση και η κοπέλα πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, αναγνωρίζει τους γονείς της, ανοιγοκλείνει τα μάτια και έχει ελαφρά κινητικότητα.