Το Hyundai Ioniq 3 έρχεται να εκδημοκρατίσει την ηλεκτροκίνηση με ένα μοντέλο που μπαίνει κατευθείαν στην καρδιά των σούπερ μίνι ηλεκτρικών οχημάτων. Το νέο μοντέλο αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο μέσα στο 2026 και στο κοινό της ευρωπαϊκής αγοράς. Σε διαστάσεις, το μήκος των 4,1 μέτρων το κατατάσσει στα μικρά ηλεκτρικά αλλά χάρη στην έξυπνη σχεδίασή του, το εσωτερικό του θα έχει ιδιαίτερα μεγάλους χώρους με οικογενειακές προδιαγραφές. Αλλά και στον χώρο αποσκευών του οι σχεδιαστές έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν με το πορτμπαγκάζ να αγγίζει τα 441 λίτρα!

Στον τομέα του συστήματος κίνησης (ηλεκτρομοτέρ μπαταρία), η Hyundai ποντάρει στη μεγάλη αυτονομία, την αποδοτικότητα με στόχο το νέο κορεάτικο μοντέλο να καλύπτει πλήρως την καθημερινή χρήση.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει δύο προσθιοκίνητες εκδόσεις: τη Standard Range, με μπαταρία 42 kWh (LFP), ισχύ 147 ίππους και επιτάχυνση από τα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,0″ και αυτονομία 344 χλμ. Ενώ η πιο ισχυρή έκδοση, είναι η Long Range, με μπαταρία 61 kWh (NMC), ισχύ 136 ίππους, 0-100 χλμ./ώρα σε 9,6″ και αυτονομία WLTP 496 χιλιόμετρα! Στον πληθωρικό εξοπλισμό του θα υπάρχει και η νέα τεχνολογία V2L για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Ο πολύ καλός συντελεστής οπισθέλκουσας (Cd 0,263) δείχνει πως η αεροδυναμική απόδοση ήταν βασική προτεραιότητα, ενώ στοιχεία όπως οι μικροί πρόβολοι, οι ενεργές εισαγωγές αέρα και οι αεροδυναμικές «κουρτίνες» στους τροχούς έχουν ουσιαστικό ρόλο.