Ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε στην προσφυγή του στο ΑΣΕΑΔ, το οποίο αποφάσισε την ακύρωση της ποινής που είχε επιβληθεί στον Ταϊρίκ Τζόουνς από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στο ντέρμπι πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό στο «T-Center», όταν ο Αμερικανός σέντερ φέρεται να έκανε χειρονομία προς την εξέδρα κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια.

Αρχικά του είχε επιβληθεί ποινή τριών αγωνιστικών και πρόστιμο 30.000 ευρώ, καθώς είχε εκτιμηθεί ότι προχώρησε σε ανάρμοστη χειρονομία. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός υποστήριξε ότι η εικόνα είχε παρερμηνευτεί και προχώρησε σε προσφυγή.

Το ΑΣΕΑΔ έλαβε υπόψη του όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, αλλά και το γεγονός ότι ο παίκτης είχε ήδη εκτίσει μέρος της ποινής του, οδηγώντας τελικά στην ακύρωσή της.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο Ταϊρίκ Τζόουνς τίθεται ξανά κανονικά στη διάθεση του Ολυμπιακού για τις εγχώριες διοργανώσεις.