Οι Ιταλοί αποκλείστηκαν από το Παγκόσμιο Κύπελλο που είναι στο πρόγραμμα το καλοκαίρι, όμως ευτυχώς διατηρούν λίγη σοβαρότητα. Απέναντι στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη FIFA να τοποθετήσει την Ιταλία στη θέση του Ιράν, η αθλητική ηγεσία του ιταλικού αθλητισμού απάντησε «όχι ευχαριστούμε».

Ο πρώτος που απέρριψε δημοσίως την ιδέα ήταν ο πρόεδρος της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής που προΐσταται του ιταλικού αθλητισμού, ο Λουτσιάνο Μπουονφίλιο. Στο περιθώριο μιας βράβευσής του στη Ρώμη είπε πως η Ιταλία δεν χρειάζεται τη συμπόνια κανενός.

«Πρώτα απ’ όλα, δεν νομίζω ότι είναι δυνατό. Δεύτερον, θα προσβληθώ. Πρέπει να το αξίζεις για να πας στο Παγκόσμιο Κύπελλο» είπε. Ακολούθησε ο υπουργός Αθλητισμού Αντρέα Αμπόντι, που μιλώντας από το Προεδρικό Μέγαρο μετά την τελετή των 70χρονων γενεθλίων του Συνταγματικού Δικαστηρίου, επανέλαβε το ίδιο: «Δεν θέλουμε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση της Ιταλίας μας και δεν θα είναι παρούσα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν είναι σωστό.

Προκρίνεσαι στο γήπεδο» τόνισε. Είναι εντυπωσιακό πως για το θέμα δεν είπε τίποτα η αρμόδια αρχή, δηλαδή η FIFA. O πρόεδρος Τζάνι Ινφαντίνο μπορεί να νιώθει τάσεις λιποθυμίας και στην ιδέα ότι μπορεί να χαλάσει ένα σχέδιο του Τραμπ: σίγουρα δεν θα του αντιμιλούσε δημόσια.

Λήψη μέτρων

Φυσικά για την πρόταση Τραμπ πήρε θέση και η κυβέρνηση του Ιράν. Ο εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατεμέ Μοχετζερανί είπε ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο: «Το υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού ανακοίνωσε, με εντολή του υπουργού, την κάλυψη του κόστους της πλήρους προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες», εξήγησε.

«Εχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι μας που αποτελούν την Εθνική ομάδα μπορούν να συμμετάσχουν στους αγώνες με υπερηφάνεια και επιτυχία» υπογράμμισε.

(Το ξέρω ότι τους Ιρανούς αποκλείεται να τους ρωτήσουν αν αποφασίσουν να τους αποκλείσουν, απλά σημειώνω ότι δεν έχουν σκοπό να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση όπως έλεγαν…).

Εύκολος

Η FIFA είναι δεδομένο ότι θα αργήσει πολύ να πάρει την τελική της απόφαση. Δεν την βοηθά ότι δεν τοποθετείται επί τούτου και η ΔΟΕ. Ο αποκλεισμός της Ρωσίας π.χ. από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις ήταν μάλλον εύκολος, αφού η Ρωσία τιμωρήθηκε από τη ΔΟΕ μετά την εισβολή στην Ουκρανία: η FIFA απλά ακολούθησε τη στάση της.

Το Ιράν δεν έχει τιμωρηθεί και θα είναι και δύσκολο να συμβεί αφού αυτό έχει δεχτεί επίθεση. Τηρουμένων των αναλογιών θα ήταν σαν η FIFA μετά την εισβολή των Ρώσων να απέκλειε την Ουκρανία…

Κύκλωμα

Οι Ιταλοί πάντως αυτό τον καιρό ασχολούνται με άλλα πράγματα κι όχι με την Εθνική τους. Η χώρα διασκεδάζει με τις αποκαλύψεις για ένα μεγάλο κύκλωμα πορνείας που εξυπηρετούσε και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές: κάποιοι αρκετά διάσημοι πιθανότατα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.

Οι εισαγγελείς που ερευνούν το συγκεντρωμένο κύκλωμα, που είχε ως κέντρο το πρακτορείο μοντέλων Ma.De Milano εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καλέσουν ορισμένους από τους εμπλεκόμενους παίκτες ως μάρτυρες αλλά όχι κι ως κατηγορούμενους, αφού στην Ιταλία η παροχή σεξ επί πληρωμή μεταξύ ενηλίκων δεν αποτελεί έγκλημα.

Η αναπληρώτρια εισαγγελέας Μπρούνα Αλμπερτίνι που έχει αναλάβει την υπόθεση παγιδεύοντας νομίμως τα κινητά τηλέφωνα των δυο πρωταγωνιστών του κυκλώματος, της Ντέμπορα Ρόνκι και του συντρόφου της Εμανουέλε Μπουτίνι, αλλά και ενός ζευγαριού που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, του 32χρονου Αλέσιο Σαλαμόνε και της 29χρονης Βραζιλιάνας Λουζ Αμίλτον Φράγκα που παρείχαν υπηρεσίες, εξετάζει την υπόθεση ερευνώντας αν υπήρξε φοροδιαφυγή!

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Μπουτίνι και της Ρόνκι έχουν βρεθεί 1,2 εκατ. ευρώ και 800 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα και είχε ήδη διαπιστωθεί χάρη στη συνεργασία των Τραπεζών ότι μέρος των φερόμενων παράνομων κερδών είχε εκτραπεί σε «ξένες τράπεζες», κυρίως σε τέσσερις λογαριασμούς στη Λιθουανία.

Φυσικά όσο υπάρχουν φήμες πως στο πελατολόγιο των δύο υπήρχαν 70 ονόματα ποδοσφαιριστών της Serie A από πολυάριθμους συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων των Μίλαν, Ιντερ, Γιουβέντους, Λάτσιο, Τορίνο, Μόντσα, Κόμο και Βερόνα, η υπόθεση θα παραμένει στην επικαιρότητα.

Το πρακτορείο Ma.De Milano παρεμπιπτόντως οργάνωνε και εκδρομές στη Μύκονο: το επισημαίνω για να υπάρξει λίγη εθνική υπερηφάνεια…

Αστέρας

Χθες έγραφα για τα πλέι άουτ, την ήττα του Πανσερραϊκού από τον Ατρόμητο και την ισοπαλία της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Το κάδρο ολοκληρώθηκε με το βραδινό ματς και τη νίκη του Αστέρα Τρίπολης επί του Παναιτωλικού με 2-1.

Χάρη στο αποτέλεσμα αυτό ο Αστέρας έχει ξεπεράσει στη βαθμολογία τον Πανσερραϊκό και την ΑΕΛ και αν τελείωνε σήμερα η διοργάνωση θα είχε σωθεί. Αλλά το πράγμα δεν είναι τόσο απλό.

Και γιατί παρά τη νίκη του ο Αστέρας δεν δείχνει ικανός να χτίσει ένα μεγάλο σερί θετικών αποτελεσμάτων για να σωθεί. Η νίκη του επί του Παναιτωλικού ήρθε γιατί στο τέλος του ματς ο τερματοφύλακας Παπαδόπουλος έπιασε πέναλτι του Ρόσα, αποτρέποντας την ισοφάριση των φιλοξενούμενων.

Ο Αστέρας κέρδισε αλλά συνεχίζει να έχει άγχος. Και πώς να μην έχει.

Φήμες

Παρεμπιπτόντως από τη μέρα που έχει κυκλοφορήσει γνωστό ότι ο Γιάννης Καϋμενάκης έχει αποχωρήσει από το διοικητικό σχήμα του Αστέρα Τρίπολης αφήνοντας μόνο τον Δημήτρη Μπάκο, πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν τον Καϋμενάκη να αποκτά του κόσμου τις ομάδες.

Ακούγεται κυρίως ότι είναι έτοιμος να αποκτήσει τον Αρη, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Οποιος το λέει προσθέτει πως ο Καϋμενάκης αποκλείεται να μείνει χωρίς ομάδα – λες κι ο γνωστός επιχειρηματίας είναι κάτι σαν προπονητής.

Δεν ξέρω αν ισχύει, αν δηλαδή έχει υπάρξει ενδιαφέρον του για κάποια ομάδα. Μου φαίνεται ωστόσο πιο πιθανό ο άνθρωπος να βαρέθηκε, παρά να ψάχνει ομάδα να ασχοληθεί. Απλά στην Ελλάδα πιστεύουμε πως αν κάποιος περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο αποκλείεται ποτέ να ξεκολλήσει από αυτό!

Το λέγανε παλιότερα και για τον Ευάγγελο Μυτιληναίο που από την ώρα που άφησε τον Ηρακλή εμφανιζόταν ως πιθανός νέος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟ κ.λπ. Λες κι άλλη δουλειά δεν είχε…

Δεν έχει

Ο,τι ακούγεται για τον Καϋμενάκη ακούγεται και στη Νέα Σμύρνη για επιστροφή του εφοπλιστή Κωνσταντίνου Τσακίρη στον Πανιώνιο. Ρώτησα τις προάλλες ένα πρώην συνεργάτη και πάντα φίλο του αν ισχύει ότι ο Τσακίρης το σκέφτεται.

Μου είπε ότι έχει βαρεθεί και να το διαψεύδει. Μέχρι να βαρεθεί κι ο Καϋμενάκης θα περάσει καιρός…