Ομόφωνα αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας ο Νίκος Ρωμανός και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους. Αντίθετα, το δικαστήριο κήρυξε ένοχες δύο γυναίκες που κάθονταν στο εδώλιο για αδικήματα που συνδέονται με την ίδια υπόθεση.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ανακοινώθηκε σε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η απόφαση σημαίνει ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι παρέμεναν κρατούμενοι επί μήνες, αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά το πέρας της διαδικασίας.

Οι δικαστές ακολούθησαν την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας, Αλεξάνδρας Πίσχοινα, η οποία είχε εισηγηθεί την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και των δύο συγκατηγορουμένων του, προτείνοντας παράλληλα την καταδίκη των δύο γυναικών για την έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία των Αμπελοκήπων τον Οκτώβριο του 2024.

Η εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών», επισημαίνοντας ότι τμήμα δακτυλικού του αποτυπώματος εντοπίστηκε σε σακούλα όπου βρέθηκαν επίσης αταυτοποίητα αποτυπώματα και αποτύπωμα άλλου κατηγορούμενου.

Την ώρα αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων σχετικά με την αναγνώριση ελαφρυντικών για τις δύο κατηγορούμενες που κρίθηκαν ένοχες, ενώ η απόφαση για την ποινή τους αναμένεται έως το μεσημέρι.