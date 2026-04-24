Με κενό το ένα από τα δύο εδώλια, λόγω θανάτου, ενός εκ των δύο κατηγορουμένων ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ξεκίνησε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη για παράβαση καθήκοντος σχετικά το πόρισμα για τη Σύμβαση 717.

Η σημερινή διαδικασία διεξάγεται στη …σκιά του θανάτου του κατηγορούμενου.

«Πρέπει να παύσει η ποινική δίωξη λόγω θανάτου» όπως δήλωσε, ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και συνήγορος του χωρίς να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Με βάση τα νέα δεδομένα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, απευθυνόμενη στο δικαστήριο ζήτησε τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του κατηγορούμενου, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί να μείνει κάτι συσκοτισμένο και θολό» και θέτοντας το ερώτημα αν «πέθανε σε ύποπτες συνθήκες;».

Στη συνέχεια η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη πρόσθεσε πως «το δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής».

Ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορουμένου ελεγκτή επισήμανε ότι «η δίκη πρέπει να γίνει χωρίς σενάρια» και σύμφωνα με «τους κανόνες της δικονομίας», ζητώντας να αποφευχθούν εικασίες.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε τη διακοπή της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι «το γεγονός του θανάτου δεν αμφισβητείται» και μπορεί να αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως. Το δικαστήριο αποφάσισε προσωρινή διακοπή, προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή.