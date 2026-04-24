Σοκ έχει προκαλέσει στη Λάρισα η ανακάλυψη δύο νεκρών γυναικών σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου. Οι αρχές εντόπισαν τις σορούς μετά από ειδοποίηση συγγενών, καθώς δεν είχαν νέα τους για αρκετές ημέρες.

Οι γυναίκες, μια 90χρονη μητέρα και η 66χρονη κόρη της, βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο σπίτι τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί εντοπίστηκαν περίπου στις 19:00 το απόγευμα σε προχωρημένη σήψη, ενώ στο σημείο υπήρχε έντονη δυσοσμία. Η αστυνομία εισήλθε στο διαμέρισμα έπειτα από ειδοποίηση συγγενών που ανησύχησαν για την απουσία τους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, όπως αναφέρει το larissanet.gr.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.