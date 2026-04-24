Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες το βράδυ στον Βόλο, εκεί όπου αύριο θα διεκδικήσει το ένατο τρόπαιο της ιστορίας του, απέναντι στον ΟΦΗ, σε έναν τελικό στον οποίο ο Δικέφαλος του Βορρά πηγαίνει ως φαβορί, αλλά χωρίς να έχει την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, καθώς το τελευταίο διάστημα βρίσκεται μακριά από το καλό του πρόσωπο και από εκείνη την ομάδα που διεκδικούσε το πρωτάθλημα, με τη μόλις μία ισοπαλία στα τρία τελευταία παιχνίδια να έχει μειώσει σημαντικά τις ελπίδες του για τον τίτλο της Super League.

Σε ό,τι αφορά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, στην προπόνηση της Πέμπτης που πραγματοποιήθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τη μεγάλη πλειονότητα των ποδοσφαιριστών του να προπονείται σε υψηλούς ρυθμούς, με εκείνο που οριστικοποιήθηκε να είναι οι απουσίες των Ντέγιαν Λόβρεν και Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ δεδομένη από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ήταν και η απουσία του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο και έχει τεθεί νοκάουτ όχι μόνο για τον τελικό απέναντι στον ΟΦΗ, αλλά και για το υπόλοιπο της σεζόν, χάνοντας τα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν για τα πλέι οφ.

Ο ΠΑΟΚ επέλεξε να ταξιδέψει στον Βόλο από το απόγευμα της Πέμπτης, προκειμένου η ημέρα πριν από τον αγώνα να είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο αγωνιστικό κομμάτι, με τους παίκτες να προπονούνται το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και λίγο νωρίτερα τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να δίνουν το παρών στη συνέντευξη Τύπου, με τον σέρβο μεσοεπιθετικό να ετοιμάζεται για επιστροφή στο αρχικό σχήμα για πρώτη φορά ύστερα από ενάμιση μήνα, έχοντας τραυματιστεί στις 4 Μαρτίου και μετρώντας μόνο ολιγόλεπτη συμμετοχή ως αλλαγή στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή.

Η επιστροφή του Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι πρώτος σε ασίστ για τον ΠΑΟΚ με 16, κρίνεται κομβική, καθώς επηρεάζει άμεσα τα πλάνα του ρουμάνου τεχνικού για την ενδεκάδα, με τον ίδιο να τοποθετείται στο δεξί άκρο της επίθεσης και τον Δημήτρη Χατσίδη να μετακινείται στον πάγκο, ενώ με δεδομένο τον κανονισμό για υποχρεωτική παρουσία ποδοσφαιριστή κάτω των 19 ετών στο αρχικό σχήμα, ο Ανέστης Μύθου αναμένεται να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, αφήνοντας στον πάγκο τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, με τον ΠΑΟΚ να έχει περιορισμένες επιλογές στην επίθεση λόγω της απουσίας του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να ξεκινήσει τον δεύτερο αιώνα της ιστορίας του με έναν τίτλο, αυτόν του Κυπέλλου Ελλάδας, πηγαίνοντας στον Βόλο έχοντας κατακτήσει οκτώ φορές τον θεσμό και επιδιώκοντας να προσθέσει το ένατο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του, επιστρέφοντας παράλληλα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τελικό, εκεί όπου έχει αγωνιστεί δύο φορές, με την πρώτη να είναι το 2017, όταν επικράτησε της ΑΕΚ με 2-1 και κατέκτησε το τρόπαιο, και τη δεύτερη το 2023, όταν ηττήθηκε από την Ενωση με 2-0, σε έναν τελικό που συνδυάστηκε με την κατάκτηση του νταμπλ από την ομάδα της Αθήνας.

Για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αυτός είναι ο έκτος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας στην καριέρα του και ο πέμπτος με τον ΠΑΟΚ, με τον ρουμάνο τεχνικό να έχει φτάσει για πρώτη φορά σε τελικό με την Ξάνθη, όπου η ομάδα του ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό, ενώ στη συνέχεια οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε δύο διαδοχικές κατακτήσεις το 2018 και το 2019 απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 2-0 και 1-0 αντίστοιχα, πριν ακολουθήσουν δύο χαμένοι τελικοί, το 2022 απέναντι στον Παναθηναϊκό με 1-0 και το 2023 ξανά απέναντι στην ΑΕΚ με 2-0, με τον Λουτσέσκου να επιδιώκει πλέον την επιστροφή στις επιτυχίες και την κατάκτηση ενός ακόμη τροπαίου με τον Δικέφαλο.

Στον τελικό του Βόλου, ο ΠΑΟΚ θα έχει στο πλευρό του τη στήριξη περίπου 8.000 οπαδών του, με τους φιλάθλους του Δικεφάλου να αναμένεται να ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου με λεωφορεία, στο πλαίσιο οργανωμένης μετακίνησης προς την πόλη της Μαγνησίας, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετάβαση των χιλιάδων φίλων της ομάδας μέσω της Εθνικής Οδού από τη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια στιγμή, μέχρι και την τελευταία στιγμή παρέμεναν άγνωστες οι προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη αναφορικά με την παρουσία του στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου, με τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να έχει βρεθεί εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη λόγω του θανάτου του αδελφού του, Παύλου.