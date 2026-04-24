Μια σπουδαία διάκριση πέτυχε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2026 που διεξάγεται στο Ορλάντο, με την Εθνική ομάδα Junior All Girl Advanced να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Η ομάδα που αποτελείται από αθλήτριες του συλλόγου «Ελληνικό Αστέρι», πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, σε μια ιστορική στιγμή για το άθλημα στη χώρα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ελλάδα κατακτά ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading, γεγονός που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία των νεαρών αθλητριών και των προπονητών τους.