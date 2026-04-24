Η Ρόμα προχώρησε επίσημα στη διακοπή της συνεργασίας της με τον Κλαούντιο Ρανιέρι, ο οποίος κατείχε ρόλο συμβούλου στον σύλλογο τους τελευταίους μήνες.

Η απόφαση ήρθε μετά από περίοδο έντασης στο εσωτερικό της ομάδας και διαφωνίες που είχαν προκύψει, με τη διοίκηση να επιλέγει να στηρίξει το αγωνιστικό πλάνο του προπονητή Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Ο Ρανιέρι, μια εμβληματική μορφή για τη Ρόμα, είχε συνδεθεί πολλές φορές με τον σύλλογο τόσο ως προπονητής όσο και ως άνθρωπος που κλήθηκε να βοηθήσει σε δύσκολες περιόδους

Η ανακοίνωση της Ρόμα

«Η Ρόμα ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον Κλαούντιο Ρανιέρι ολοκληρώθηκε. Ο σύλλογος επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Κλαούντιο για τη σημαντική προσφορά του στη Ρόμα.

Καθοδήγησε την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και θα είμαστε πάντα ευγνώμονες για τις προσπάθειές του. Κοιτάζοντας το μέλλον, η κατεύθυνσή μας είναι ξεκάθαρη. Ο Σύλλογος είναι σταθερός, με ισχυρή ηγεσία και σαφές όραμα.

Η Ρόμα θα έρχεται πάντα πρώτη. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη για τη διαδρομή που βρίσκεται μπροστά μας υπό την καθοδήγηση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, με κοινό στόχο την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την επίτευξη αποτελεσμάτων αντάξιων της ιστορίας μας».