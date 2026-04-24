Μπορεί οι δηλώσεις του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και του Συμεών Κεδίκογλου να δημιούργησαν σούσουρο στον ΣΥΡΙΖΑ, καθότι κομψές δεν τις λες, όμως αργότερα και οι δύο είχαν επικοινωνία με τον Σωκράτη Φάμελλο. Ο πρώτος έκανε και δημόσια δήλωση («Είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ (…) έχουμε μία εντολή λαού, δεν είμαστε διορισμένοι βουλευτές, μας έχουν ψηφίσει μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα, δεν μπορώ να υποστείλω αυτή τη σημαία»), ο δεύτερος, στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο του κόμματός του, παραδέχτηκε ότι το παρατράβηξε. Εναλλακτικά, το λες υπερβάλλοντα ζήλο, ο οποίος δείχνει και την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ.

Αρχίζουν

Τα γκάζια στην Αμαλίας έχουν πατηθεί βέβαια – φταίει κι αυτό. Δεν είναι μόνο οι σόσιαλ λογαριασμοί του Τσίπρα, που έχουν αρχίσει να παίρνουν τα πάνω τους με αφορμή την παρουσία του στους Δελφούς, αλλά και οι εκδηλώσεις, όπως αυτή της αυτοοργάνωσης που συμμετείχε ο Διονύσης Τεμπονέρας στην Κόρινθο. Ο εργατολόγος, μιλώντας για την ανάγκη συνάντησης των ρευμάτων της Αριστεράς, άγγιξε πάλι το ζήτημα της αυτοδιάλυσης: «Αρκετά κόμματα έχουν κλείσει έναν ιστορικό κύκλο. Προσέφεραν εμπειρία, γνώση, μαθήματα για το μέλλον αλλά για λόγους που αφορούν κυρίως το παρελθόν δεν μπορούν πια να εκφράσουν την αγωνία και τις ανάγκες των πολιτών», σχολίασε.

Τους ενώνει

Υπάρχει κάτι που θεωρήθηκε πως ενώνει τον Τσίπρα και τον Χάρη Δούκα; Το θέμα των Πρεσπών, όπως φάνηκε στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη την περασμένη Τετάρτη. Και γι’ αυτήν τη σύγκλιση ρωτήθηκαν και οι δύο στους Δελφούς, σε περίπτωση που έβγαζε ειδήσεις: «Δεν νομίζω ότι κανείς ύστερα από 10 χρόνια, στον δικό μας χώρο, βάζει θέμα για αυτήν τη Συμφωνία, πως πρέπει να προχωρήσει και πόσο σημαντική είναι», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος του είναι το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα. «Κάθε σύμπνοια και κάθε προσέγγιση είναι καλοδεχούμενη», σχολίασε από την πλευρά του ο πρώην πρωθυπουργός.

Τους χωρίζει

Κάποια πράγματα, ωστόσο, χωρίζουν ακόμα την Αμαλίας και τη Χαριλάου Τρικούπη. Η απόφαση του Τσίπρα να απαντήσει, για να εξηγήσει τη δήλωσή του για το κλείσιμο των τραπεζών από τον Ιανουάριο του 2015, κάνοντας αναφορά στην επέτειο από τη δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελλόριζο – και να μιλήσει για «δύο διαδοχικές κυβερνήσεις» που «δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν κανένα πρόγραμμα» – δείχνει πως το ιστορικό αφήγημα εξακολουθεί να μπαίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και είναι ένα μόνο από τα πράγματα που αναπόφευκτα θα αναδείξουν την κόντρα ανάμεσά τους, που σιγοκαίει ακόμα και όταν η φλόγα φαίνεται σβηστή.

Απορία

Ποιος θα είναι ο μεγάλος χαμένος των επόμενων εκλογών, ο δεύτερος ή ο τρίτος;