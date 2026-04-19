Μια απρόσμενη στιγμή σημάδεψε την παρουσία του Κώστα Τσιμίκα στον αγώνα της Ρόμα με την Αταλάντα, που ολοκληρώθηκε ισόπαλος 1-1 στη Serie A.

Ο Έλληνας αμυντικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 78ο λεπτό, παίρνοντας τη θέση του Ντεβίν Ρενς, ο οποίος είχε τραυματιστεί, όμως η είσοδός του συνοδεύτηκε από ένα ασυνήθιστο περιστατικό.

Στη βιασύνη της στιγμής, ο Τσιμίκας φέρεται να πήρε κατά λάθος τη φανέλα άλλου συμπαίκτη του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επιστρέψει προσωρινά στον πάγκο για να φορέσει τη σωστή, πριν τελικά μπει στο ματς.

Το συμβάν προκάλεσε μια μικρή καθυστέρηση στην αλλαγή, ενώ την ίδια στιγμή μέρος της εξέδρας αντέδρασε με αποδοκιμασίες, κυρίως προς την επιλογή της τεχνικής ηγεσίας να προχωρήσει στην κίνηση αυτή.