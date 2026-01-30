Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, μέσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα λόγω του πρόσφατου τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους.

Λίγο πριν από τη σέντρα, ο Κώστας Τσιμίκας προχώρησε σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη, αποκαλύπτοντας ότι γνώριζε προσωπικά έναν από τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου, καθώς είχαν συμμαθήσει στο παρελθόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Τσιμίκας στην COSMOTE TV

“Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη για όλους τους Έλληνες. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους θυμόμαστε. Το ένα το παιδί που “έφυγε” το ήξερα από τη Νέαπολη, πηγαίναμε σχολείο μαζί. Είναι θλιβερό. Εύχομαι να δώσει δύναμη ο Θεός στους γονείς των παιδιών, και στους τραυματίες να επιστρέψουν“.