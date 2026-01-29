Οι οπαδοί της Λιόν έδειξαν μεγάλη συγκίνηση και σεβασμό, τιμώντας με τον δικό τους τρόπο τους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Στο πλαίσιο του αγώνα με τον Δικέφαλο του Βορρά, οι φίλαθλοι των Γάλλων ανάρτησαν πανό στις εξέδρες του Groupama Stadium, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των οπαδών.

Στο πανό αναγραφόταν η φράση: «Ο πόνος δεν έχει χρώμα. Αναπαυτείτε εν ειρήνη», ενώ παράλληλα οι οπαδοί ύψωσαν όλοι μαζί τα κασκόλ τους για να αποδώσουν τιμή στους εκλιπόντες, δημιουργώντας μια συγκλονιστική στιγμή οπαδικής αλληλεγγύης που ενέπνευσε και συγκίνησε το κοινό.