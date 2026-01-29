Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα (29/1, 21:15) για τη 25η αγωνιστική της EuroLeague. Λίγο πριν το τζάμπολ, οι παίκτες, οι προπονητές και το κοινό στάθηκαν σιωπηλοί, αποτίοντας φόρο τιμής στους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ είχε υποβάλει σχετικό αίτημα στη EuroLeague, το οποίο έγινε δεκτό από τους διοργανωτές, επιτρέποντας αυτή τη συγκινητική στιγμή.

Παράλληλα οι φίλοι των ερυθρολεύκων ύψωσαν πανό στη μνήμη των θυμάτων το οποίο έγραφε:

“Πετάξτε ψηλά αετοί, με το κασκόλ στα χέρια, η τελευταία σας πνοή”