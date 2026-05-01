Έξαλλοι ήταν οι πανηγυρισμοί μετά το buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που έδωσε προβάδισμα 2-0 στον Παναθηναϊκό στην σειρά με την Βαλένθια.

Σε ανάρτηση-βίντεο, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δείχνει τι συνέβη όταν οι Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ και Εργκίν Αταμάν έφυγαν από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Ναν να χειροκροτεί, τον Αταμάν να σφίγγει την γροθιά του και τον Γκραντ να πανηγυρίζει και με τους δύο μαζί.

