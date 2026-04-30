Η Μπράγκα πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του UEFA Europa League, επικρατώντας με 2-1 της Φράιμπουργκ χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Πρωταγωνιστής με αρνητικό και θετικό ρόλο για τους Γερμανούς ήταν ο τερματοφύλακας Ατουμπόλου, ο οποίος αρχικά απέκρουσε πέναλτι του Σαλασάρ λίγο πριν την ανάπαυλα, όμως στο 92’ έκανε λάθος εκτίμηση, επιτρέποντας στον Ντόργκελες να χαρίσει τη νίκη στους Πορτογάλους.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 7 Μαΐου στο «Europa Park Stadion», ενώ ο νικητής του ζευγαριού θα βρει απέναντί του στον τελικό την ομάδα που θα προκύψει από τη μονομαχία της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Άστον Βίλα. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στην Beşiktaş Park στις 20 Μαΐου.

Το ματς

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Μπράγκα απείλησε πρώτη με τον Πάου Βίκτορ στο 5’, ενώ τρία λεπτά αργότερα πήρε προβάδισμα με τον Τινκάζ, μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Γκόμεθ. Η Φράιμπουργκ αντέδρασε άμεσα και στο 16’ ισοφάρισε με τον Γκρίφο, εκμεταλλευόμενη αμυντικό λάθος των γηπεδούχων.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο στη συνέχεια και δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες, με τον Χόρνιτσεκ να κρατά το σκορ. Από την άλλη, η Μπράγκα απείλησε ξανά με τον Μουτίνιο στο 34’, ενώ λίγο πριν το ημίχρονο κέρδισε πέναλτι, το οποίο όμως δεν αξιοποίησε ο Σαλασάρ.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, με τη Φράιμπουργκ να δείχνει πιο επικίνδυνη και να χάνει μεγάλες ευκαιρίες με τον Μανζάμπι και τον Γκρίφο. Παρά την πίεση των Γερμανών, η Μπράγκα ήταν εκείνη που χαμογέλασε τελευταία, βρίσκοντας το καθοριστικό γκολ στο 92’ και παίρνοντας μια πολύτιμη νίκη ενόψει της ρεβάνς.