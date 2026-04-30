Τα ευρωπαϊκα παιχνίδια για τα ημιτελικά του Europa League αρχίζουν ξανά (30/4) με έμφαση στον αγγλικό «εμφύλιο» ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα. Επίσης, ιδιάιτερο ενδιαφέρον έχει και το Μπράγκα – Φράιμπουργκ.

Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα απέκλεισε την Πόρτο στα προημιτελικά με 1-0 συνολικό σκορ (0-0 στο Ντραγκάο) και θα αγωνιστεί μετά απο 46 χρόνια σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ενώ οι «χωριάτες» καθάρισαν την Μπολόνια με συνολικό σκορ 6-1 ( 3-0, 1-3). Το θετικό είναι ότι έχουν τον Ουνάι Εμερί που έχει επτά παρουσίες στα ημιτελικά του Europa League και έχει κερδίσει το τρόπαιο τέσσερις φορές.

Από την άλλη, η Μπράγκα βγήκε ισόπαλη με 1-1 στην Πορτογαλία, αλλά με το εμφατικό 4-2 εκτός έδρας απέναντι στην Μπέτις ήταν αρκετό για να προκριθεί στους «4». Η Φράιμπουργκ έκανε την δουλειά από το πρωτο παιχνίδι απέναντι στη Θέλτα με 3-0 και η ρεβάνς έληξε 3-1 υπέρ της γερμανικής ομάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα ( ΑΝΤ1, Cosmote Sport 2)

22:00 Μπράγκα – Φράιμπουργκ (Cosmote Sport 3)