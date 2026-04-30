Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει ολοένα και περισσότερο τον στόχο των 1.000 γκολ στην καριέρα του, καθώς με το γκολ του στο νικηφόρο 2-0 της Αλ Νασρ επί της Αλ Αχλί έφτασε τα 970 γκολ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέτυχε το τέρμα του με μια εντυπωσιακή κεφαλιά στο 76ο λεπτό, μετά από κόρνερ του Ζοάο Φέλιξ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Μετά τον αγώνα, ενώ έκανε δηλώσεις, οπαδοί της Αλ Αχλί προσπάθησαν να τον προκαλέσουν, αναφέροντας την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Champions League Ασίας από την ομάδα τους, με νίκη 1-0 επί της Ματσίντα Ζέλβια. Ωστόσο, ο Ρονάλντο δεν φάνηκε να ενοχλείται, αντιθέτως αντέτεινε την επιτυχία του στην Ευρώπη, υπενθυμίζοντας ότι έχει κατακτήσει πέντε Champions League, τα οποία έδειξε με τα πέντε δάχτυλα του χεριού του.

Ο Πορτογάλος έχει κατακτήσει το ένα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008 και τα υπόλοιπα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (2014, 2016, 2017, 2018), ενώ είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης με 141 γκολ. Ο Ρονάλντο, γεμάτος αυτοπεποίθηση, φώναξε στους φιλάθλους της Αλ Αχλί «Εγώ έχω πέντε (Champions League)».