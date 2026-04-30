Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την εμπειρία του από την επίσκεψή του στο Nick Galis Hall, την Εθνική ομάδα και τις φιλοδοξίες του στο ΝΒΑ. Ο Έλληνας σταρ εντυπωσιάστηκε από την ατμόσφαιρα και την υποδοχή του κόσμου κατά την παρακολούθηση του αγώνα Άρης – Μαρούσι, δηλώνοντας στον ΑΝΤ1: «Ήταν απίστευτη η ατμόσφαιρα, δεν περίμενα τέτοια αγάπη από τον κόσμο. Ανυπομονώ να επιστρέψω. Έφερα και γούρι με την οικογένειά μου και καθόμουν στη θέση μου λέγοντας ‘μακάρι να κερδίσουμε’ τώρα που ήρθα για πρώτη φορά».

Ο Αντετοκούνμπο, μιλώντας για τον αδερφό του, ανέφερε: «Όπου και να παίζει ο αδερφός μου, είτε στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Άρη ή τον Φιλαθλητικό, εύχομαι να κερδίζει και να παίζει καλά».

Για την επιστροφή του στην Εθνική ομάδα, είπε: «Δεν μπορώ να παίξω στα παράθυρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου λόγω τραυματισμού με τους Μπακς. Θα περιμένουμε μέχρι το 2027», προσθέτοντας ότι το επόμενο μεγάλο ραντεβού για την Εθνική είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2027.

Όσον αφορά το καλοκαίρι του, ο Γιάννης είπε: «Θα έχω δουλειές με το ίδρυμα που ίδρυσα στη μνήμη του πατέρα μου και θα ταξιδέψω στην Κίνα. Είναι το πιο ήρεμο καλοκαίρι που έχω εδώ και δέκα χρόνια, καθώς κάθε χρόνο υπήρχαν υποχρεώσεις με την Εθνική. Θα ξεκουραστώ, θα κάνω μια βόλτα και ίσως με δείτε και στα νησιά».

Τέλος, για τις φιλοδοξίες του στο ΝΒΑ, δήλωσε: «Θέλω ένα ακόμη πρωτάθλημα», αν και αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολο να το πετύχει με τους Μπακς.