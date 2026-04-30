Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στους ευρωπαϊκούς πάγκους και προπονεί τη Φενέρμπαχτσε, με την οποία κατέκτησε τρία τρόπαια την περασμένη σεζόν, συμπεριλαμβανομένης της Euroleague. Για να φτάσει στην επιτυχία αυτή, αφιέρωσε αμέτρητες ώρες αναλύοντας τις στρατηγικές των αντιπάλων και προσπαθώντας να βρει λύσεις για να τις αντιμετωπίσει. Όλα αυτά συνέβαιναν πολλές φορές στις τέσσερις το πρωί.

Ο πατέρας του, Λίνας Γιασικεβίτσιους, μίλησε για τη ζωή στο ίδιο σπίτι με τον Σάρας σε συνέντευξή του στο BasketNews και περιέγραψε με ενδιαφέρον τις καθημερινές συνήθειες του γιου του: «Συχνά βρίσκομαι στο σπίτι του Σαρούνας. Στις 4 το πρωί, περπατάω στο σπίτι και βλέπω το φως αναμμένο στο σαλόνι. Ο Σαρούνας είναι μπροστά στον υπολογιστή, φαίνεται σαν να τσακώνεται με κάποιον, αλλά στην πραγματικότητα κάνει ανάλυση για τους αγώνες του».

Ο πατέρας του Σάρας πρόσθεσε ότι ο γιος του δεν περιορίζεται μόνο στην καθοδήγηση των βοηθών του, αλλά και ο ίδιος αναλαμβάνει την ανάλυση: «Ο Σαρούνας κάθεται εκεί με τεράστια τετράδια γεμάτα σημειώσεις. Δεν αφήνει τη δουλειά μόνο στους βοηθούς προπονητές, κάνει και τη δική του ανάλυση και επιλέγει τα καλύτερα από όλα τα δεδομένα. Είναι ένας τεράστιος όγκος δουλειάς», εξήγησε ο Λίνας.

Σχετικά με την προσέγγισή του προς τους παίκτες, ο Λίνας ανέφερε: «Μερικές φορές, ο Σαρούνας δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του. Δεν θυμώνει ποτέ με έναν παίκτη για ένα χαμένο σουτ, αλλά αν δεν δείξει προσπάθεια στην άμυνα ή αν πετάξει τη μπάλα χωρίς να ακολουθήσει το σύστημα, τότε εκνευρίζεται. Δεν μπορεί να αντέξει τέτοιους παίκτες». Ο Λίνας συνέχισε λέγοντας ότι ο Σαρούνας εκτιμά τους παίκτες που προσπαθούν να κάνουν τα πάντα, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, κάτι που είναι σπάνιο στους σύγχρονους αθλητές.

Αν και ο Σαρούνας είναι γνωστός για την αφοσίωσή του στο μπάσκετ, ο Λίνας αποκάλυψε ότι ο γιος του είναι επίσης οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και παρακολουθεί αγώνες με τον γιο του στο γήπεδο των «Κόκκινων Διαβόλων». «Ο Σαρούνας αγαπά τον αθλητισμό γενικότερα, όχι μόνο το μπάσκετ. Έχει “ποδοσφαιρικές μέρες” στο σπίτι, λέγοντας: “Σήμερα θα παίξουμε, σήμερα θα κερδίσουμε”. Δεν πίστευα ότι θα δούλευε τόσο σκληρά. Είναι όλο δουλειά, δουλειά και δουλειά!» κατέληξε ο Λίνας Γιασικεβίτσιους.