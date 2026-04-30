Η Λίβερπουλ προχωρά σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης προς τον Μο Σαλάχ, καθώς πλησιάζει το ενδεχόμενο αποχώρησής του, ζητώντας από τους φιλάθλους να αναδείξουν το καλύτερο γκολ που έχει πετύχει με τη φανέλα της ομάδας.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός αναμένεται να αποχαιρετήσει το Άνφιλντ εντός αγωνιστικού χώρου, καθώς ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σοβαρός και του επιτρέπει να επιστρέψει πριν το φινάλε της σεζόν.

Παράλληλα, ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ ξεκίνησε διαδικασία ψηφοφορίας, μέσα από την οποία οι οπαδοί θα επιλέξουν τα κορυφαία τέρματα της καριέρας του Σαλάχ στη Λίβερπουλ, δημιουργώντας μια τελική λίστα με τις καλύτερες στιγμές του, ως φόρο τιμής στην προσφορά του.