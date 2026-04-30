Το πολιτικό κόστος των σκανδάλων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, όπου η ΝΔ – παρά τα πρόσφατα μέτρα κοινωνικής στήριξης, ύψους 500 εκατ. ευρώ – σημειώνει απώλειες ενώ, στον αντίποδα, ενισχύεται η αντιπολίτευση και αυξάνεται το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Η αποτίμηση της κατάστασης της χώρας και του κυβερνητικού έργου παραμένει συνολικά αρνητική και σχεδόν όλοι οι σχετικοί δείκτες είναι χαμηλότεροι από την τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis, του περασμένου Μαρτίου. Ενδεικτικά, ένα 66% θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται γενικώς «σε λάθος κατεύθυνση» ενώ το 71,2% αποτιμά αρνητικά την κυβέρνηση. Στον αντίποδα, η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης αύξησαν κατά 3 μονάδες τα ποσοστά θετικών αξιολογήσεων.

Οσο για το κυβερνητικό έργο ανά τομέα, η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει τις καλύτερες επιδόσεις της στα γεωπολιτικά και τις διεθνείς σχέσεις, όπου καταγράφει 39% θετικές γνώμες. Αντίθετα, ακόμη χαμηλότερες πτήσεις καταγράφει στα θέματα της καθημερινότητας (20%), στα θέματα δημοκρατίας και θεσμών (13,9%) και στην οικονομία (11,2%).

Τα μεγάλα «αγκάθια»

Στην ερώτηση για τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας για πρώτη φορά μειώνεται (αν και λίγο) το ποσοστό όσων αναφέρουν την ακρίβεια, αν και η ανησυχία για την οικονομία παραμένει σταθερή. Κατά 7 ολόκληρες μονάδες, όμως, αυξήθηκε το ποσοστό όσων ανέφεραν ως βασικό πρόβλημα τη διαφθορά, δείχνοντας ότι τα σκάνδαλα έχουν πληγώσει σημαντικά την κυβέρνηση. Ειδικά για αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι θεσμικοί χειρισμοί της δεν δείχνουν δημοφιλείς. Στην ερώτηση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 78,2% απαντά πως η χώρα ωφελείται, ενώ μόλις το 13,6% τοποθετείται αρνητικά.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, εξηγείται ότι το αίτημα της πολιτικής αλλαγής υπερβαίνει το αίτημα για σταθερότητα, σε ποσοστό 60% έναντι 39%. Το 51% τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών ενώ υπερτερούν, με ποσοστό 53%, όσοι δηλώνουν ότι προτιμούν τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι πως όσοι προτιμούν αυτοδυναμία έχουν υψηλότερο ποσοστό συσπείρωσης στη ΝΔ.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ κάνει «βουτιά» 2,3 μονάδων με 21,5%, σε σχέση με τα ευρήματα της Metron Analysis του Μαρτίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει περίπου 1 μονάδα και αυξάνεται κατά 2% η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Αντίστοιχα χαμηλότερη είναι η εκτίμηση ψήφου στη ΝΔ στο 28,6% (31,1% τον Μάρτιο) ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι ελαφρά ενισχυμένο με 15%. Σταθερή είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4%, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει πρώτη στα ποσοστά δημοφιλίας των αρχηγών. Η Ελληνική Λύση με 10,2% αυξάνει πάλι τα ποσοστά της, ενώ το ΚΚΕ είναι σταθερό με 8,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 5,3%, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 στο 3,5% και το 3,1% αντιστοίχως.

Τα νέα κόμματα

Στις μετρήσεις για τα νέα κόμματα, ένα 21% απαντά πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αντλεί την δυναμική του από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (17,8%), της Πλεύσης Ελευθερίας (10%), του ΠΑΣΟΚ (11,3%) αλλά και της ΝΔ (7,5%). Αντίστοιχα, ένα κόμμα Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει 27% πιθανούς ψηφοφόρους. Αξιοσημείωτο είναι ότι εμφανίζει την υψηλότερη δυνητική απήχηση σε ψηφοφόρους της ΝΔ (21%), του ΠΑΣΟΚ (11,3%), της Ελληνικής Λύσης (7,7%) και της Πλεύσης Ελευθερίας (7,8%). Στη μέτρηση της προσωπικής δημοφιλίας της, όμως, η εικόνα είναι μάλλον πολωμένη, με 44% θετικές γνώμες και 47% αρνητικές.