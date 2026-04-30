Η Google ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε ακόμη 25 εκατομμύρια συνδρομές επί πληρωμή στις υπηρεσίες της το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η μητρική εταιρεία Alphabet για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η εταιρεία διαθέτει πλέον συνολικά 350 εκατομμύρια συνδρομές, αυξημένες από τα 325 εκατομμύρια του τέταρτου τριμήνου του 2025, με τις υπηρεσίες YouTube και Google One να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Στην έκθεση αποτελεσμάτων δεν δόθηκαν στοιχεία για τον αριθμό των συνδρομητών του Gemini ή για τους μηνιαίους ενεργούς χρήστες. Ωστόσο, η πρόσβαση στις προηγμένες λειτουργίες του Gemini περιλαμβάνεται πλέον στα προγράμματα Google One, τα οποία παρουσιάζουν σταθερή ανοδική πορεία.

Η ανάπτυξη του Gemini και οι επιδόσεις στο YouTube

Η απουσία συγκεκριμένων στοιχείων δείχνει ότι το chatbot Gemini ενδέχεται να διατηρεί περισσότερους από 750 εκατομμύρια χρήστες, όπως είχε αναφερθεί και στο προηγούμενο τρίμηνο. Η Google τόνισε την αυξημένη χρήση του Gemini στην εταιρική αγορά, σημειώνοντας άνοδο 40% στους μηνιαίους ενεργούς συνδρομητές, χωρίς ωστόσο να παραθέσει ακριβή αριθμό.

Παράλληλα, τα έσοδα από διαφημίσεις του YouTube δεν έφτασαν τις προσδοκίες της Wall Street, αν και συνέχισαν να αυξάνονται σε ετήσια βάση. Καθώς η Google προωθεί την παρακολούθηση χωρίς διαφημίσεις μέσω του YouTube Premium, η μείωση των διαφημιστικών εσόδων έχει προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές.

Σύμφωνα με το CNBC, η Wall Street ανέμενε έσοδα 9,99 δισ. δολαρίων από διαφημίσεις στο YouTube για το τρίμηνο, όμως η Alphabet ανακοίνωσε 9,88 δισ. δολάρια. Ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Sundar Pichai, είχε ήδη προειδοποιήσει τους αναλυτές ότι η αξιολόγηση της δραστηριότητας του YouTube πρέπει πλέον να βασίζεται σε συνδυασμό διαφημίσεων και συνδρομών, καθώς η μετάβαση των χρηστών σε συνδρομητικά προγράμματα μειώνει τα διαφημιστικά έσοδα.

Αύξηση εσόδων αλλά κάτω από τις προβλέψεις

Το 2025, τα συνολικά ετήσια έσοδα του YouTube ξεπέρασαν τα 60 δισ. δολάρια, με τα διαφημιστικά έσοδα του τέταρτου τριμήνου να φτάνουν τα 11,4 δισ. δολάρια. Το τρέχον τρίμηνο, η εταιρεία κατέγραψε 9,9 δισ. δολάρια από διαφημίσεις, ποσό αυξημένο κατά 11% σε ετήσια βάση, αλλά χαμηλότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι ολοένα και περισσότεροι χρήστες προτιμούν τη θέαση χωρίς διαφημίσεις μέσω YouTube Premium. Παρά τα μειωμένα έσοδα του YouTube, η Alphabet ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street, καταγράφοντας συνολικά έσοδα 109,9 δισ. δολαρίων. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η ανάπτυξη του τομέα Cloud, ο οποίος ξεπέρασε τα 20 δισ. δολάρια σε έσοδα.