Ο Σέιν Λάρκιν εξέφρασε την εκτίμησή του για τον Ολυμπιακό και προέβλεψε ότι οι «ερυθρόλευκοι» είναι οι μεγάλοι φαβορί για την κατάκτηση της φετινής Euroleague.

Ο γκαρντ της Αναντολού Εφές επαίνεσε τη δουλειά που έχουν κάνει οι Πειραιώτες, επισημαίνοντας την ποιότητα του ρόστερ τους, το οποίο αποτελείται από 20 παίκτες υψηλού επιπέδου. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή είναι η χρονιά που ο Ολυμπιακός θα κάνει το αποφασιστικό βήμα προς την κορυφή της Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σέιν Λάρκιν επί του θέματος:

«Πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά δείχνοντας την ψυχική δύναμη να συνεχίσουν να παλεύουν για τον τίτλο. Παρόλο που το να χάνεις στον τελικό ή τον ημιτελικό είναι πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο για μία ομάδα, αλλά εμφανίζεται κάθε χρόνο και συνεχίζει να παλεύει.

Πιστεύω ότι φέτος έχουν επενδύσει πολλά για να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει.

Έχουν ένα ρόστερ 20 ατόμων πολύ υψηλού επιπέδου. Θεωρώ ότι είναι η χρονιά που θα γίνει το μεγάλο άλμα. Προφανώς κάποιοι θα θυμώσουν μαζί μου που το λέω, αλλά το πιστεύω».