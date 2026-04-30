Ο ηθοποιός Σαμ Νιλ, γνωστός από το «Jurassic Park», ανακοίνωσε ότι έχει ξεπεράσει τον καρκίνο, έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια μάχης με μια σπάνια μορφή μη-Hodgkin λεμφώματος.

Ο 78χρονος ηθοποιός ανέφερε ότι η ανάρρωσή του αποδίδεται σε μια θεραπεία που τροποποιεί γενετικά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς, ενισχύοντας την ικανότητά τους να καταπολεμούν τον καρκίνο.

«Μόλις έκανα μια νέα εξέταση και δεν υπάρχει ίχνος καρκίνου στο σώμα μου, είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό», δήλωσε ο Νιλ σε αποκλειστική συνέντευξή του στο αυστραλιανό δίκτυο 7NEWS. «Είμαι πολύ, πολύ ενθουσιασμένος που κάτι τέτοιο είναι δυνατό».

Από τη χημειοθεραπεία στη θεραπεία CAR T-Cell

Ο Νιλ διαγνώστηκε το 2022 με λέμφωμα Τ-κυττάρων αγγειοανοσοβλαστικού τύπου, μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος, ενώ προωθούσε την ταινία “Jurassic World Dominion”. Όπως ανέφερε στο περιοδικό People, υποβλήθηκε σε πολυετή χημειοθεραπεία, την οποία περιέγραψε ως «μια αρκετά δυσάρεστη εμπειρία», μέχρι που η θεραπεία έπαψε να έχει αποτέλεσμα.

«Ήμουν σε απόγνωση και η κατάστασή μου φαινόταν κρίσιμη», είπε ο ίδιος, προσθέτοντας πως «έμοιαζε να πλησιάζει το τέλος». Τότε αποφάσισε να δοκιμάσει τη θεραπεία CAR T-Cell, κατά την οποία λαμβάνονται τα Τ-κύτταρα του ασθενούς, τροποποιούνται γενετικά ώστε να αναγνωρίζουν και να επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα, και στη συνέχεια επανεισάγονται στον οργανισμό. Ο Νιλ είχε αναφερθεί στην πρόγνωσή του και στο βιβλίο του “Did I Ever Tell You This?” το 2023.

Ο ηθοποιός, που γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, δήλωσε στο 7NEWS ότι η θεραπεία άλλαξε τη ζωή και την ψυχολογία του. «Ήρθε η ώρα να κάνω άλλη μία ταινία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκκληση για ευρύτερη πρόσβαση στη θεραπεία

Επίσης, πλέον ο Νιλ υποστηρίζει τη διεύρυνση της πρόσβασης στη θεραπεία CAR T-Cell στην Αυστραλία, όπου προς το παρόν εφαρμόζεται κυρίως στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών. Σύμφωνα με το 7NEWS, το κόστος της ιδιωτικής θεραπείας ανέρχεται περίπου στα 750.000 δολάρια.

Ο αιματολόγος Μάιλς Πρινς, δήλωσε στο δίκτυο ότι οι ρυθμιστικές αρχές έχουν εγκρίνει την ανάγκη για τη θεραπεία, ενώ η επίσημη έγκριση αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, αρχικά στις πολιτείες Βικτώρια και Νέα Νότια Ουαλία, πριν επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων όχι μόνο για τη φροντίδα που έλαβα από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, αλλά και για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη θεραπεία αυτών των ασθενειών τα τελευταία χρόνια», είπε ο Νιλ και πρόσθεσε ότι: «Αν αυτό είχε συμβεί πριν από είκοσι χρόνια, δεν θα ήμουν εδώ για να σας μιλήσω».