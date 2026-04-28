Ο ηθοποιός Αντίνοος Αλμπάνης μίλησε στο Anestea the Podcast (powered by tanea.gr) για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε και τον τρόπο με τον οποίο τη διαχειρίστηκε, ενώ αναφέρθηκε και στους ταξιδιωτικούς προορισμούς που ξεχώρισε.

Σε ερώτηση για το πρόβλημα υγείας που έχει περάσει και το πώς τον άλλαξε, ο Αντίνοος Αλμπάνης απάντησε ότι: «Ναι, πολλά από αυτά που συζητάμε είναι απόρροια αυτού. Η ψυχραιμία που έχω με τη δουλειά, το να μην δίνω πολύ μεγάλη βάση σε πράγματα τα οποία μπορεί είτε να είναι ακανθώδη είτε να μην ρολάρουν πολύ εύκολα, είτε να μην λειτουργούν καθόλου και να αποτυγχάνουν. Έχω μια διάθεση πια του πάμε παρακάτω. Δεν στεκόμαστε πολύ πάνω από αυτό που έχει συμβεί. Το κοιτάζουμε, το παρατηρούμε, το αξιολογούμε, αλλά προχωράμε και προχωράμε. Γιατί αν δεν προχωρήσουμε θα προχωρήσει μόνη της η ζωή και εμείς θα βγάλουμε ένα κεφαλάκι από το παράθυρο και θα την κοιτάμε και θα μας κουνάει το μαντήλι. Και είμαστε εμείς οι επιβάτες της ζωής μας. Δεν είναι κάποιος άλλος. Οπότε πρέπει να πηγαίνουμε μαζί της».

Σε ερώτηση τι θυμάται περισσότερο πλέον από τη ζωή, απάντησε:«Βέβαια και τη γεύομαι καλύτερα τώρα. Πέρασα ας πούμε έναν χρόνο είχα. Είχα μια μεγάλη άνεση και πολυτέλεια να μπορώ να ταξιδέψω.»

Σε ερώτηση για τα ταξίδια που έκανε, σημείωσε: «Πήγα σε πολλά μέρη».

Για τους προορισμούς που ξεχώρισε, ανέφερε: «Νομίζω αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πιο πολύ είναι η Κοπεγχάγη».

Σε σχόλιο για τη Σκανδιναβία, πρόσθεσε:«Πολύ ωραίος λαός. Εξαιρετικά ενδιαφέρον λαός με ένα μενταλιτέ που δεν θυμίζει βόρειο Ευρωπαίο και έχουν ένα background, μια ανοιχτωσιά, μια διάθεση να συναναστρέφονται και να περνάνε καλά και να διασκεδάζουν και έχουν ένα βιοτικό επίπεδο το οποίο είναι αξιοζήλευτο».

