Cyberpunk σειρές όπως το Altered Carbon έχουν καθορίσει τη σύγχρονη τηλεοπτική αισθητική, συνδυάζοντας τεχνολογικό φουτουρισμό, σκοτεινή ατμόσφαιρα και φιλοσοφικά ερωτήματα. Η παραγωγή του Netflix, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Richard K. Morgan (2002), ξεχώρισε για τη φιλόδοξη θεματολογία της: ένα μέλλον όπου η ανθρώπινη συνείδηση αποθηκεύεται ψηφιακά και ένας κατάδικος επιστρέφει στη ζωή σε νέο σώμα για να εξιχνιάσει μια δολοφονία και να διεκδικήσει την ελευθερία του.

Παρά την εντυπωσιακή παραγωγή, τις νεον εικόνες και τη δυναμική απεικόνιση της βίας, η σειρά ολοκληρώθηκε έπειτα από δύο κύκλους λόγω υψηλού κόστους. Ωστόσο, οι φίλοι του είδους έχουν πολλές εναλλακτικές: υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ άλλες σειρές που, σύμφωνα με πολλούς, ξεπερνούν το Altered Carbon σε βάθος, ύφος και πρωτοτυπία.

«Max Headroom» (1987–1988)

Η πρώτη αυθεντικά cyberpunk τηλεοπτική σειρά, εμπνευσμένη από την ταινία του Channel 4 Max Headroom: 20 Minutes into the Future. Σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου τα τηλεοπτικά δίκτυα ελέγχουν τα πάντα, η σειρά σατιρίζει τα ΜΜΕ και την κουλτούρα της κατανάλωσης μέσα από τον εικονικό παρουσιαστή Max Headroom – έναν glitchy τεχνητό νου που έγινε σύμβολο της δεκαετίας του ’80.

Αν και κράτησε μόλις δύο σεζόν, η κοινωνική της σάτιρα παραμένει επίκαιρη, προσφέροντας μια πιο αυθεντική cyberpunk εμπειρία από το Altered Carbon.

«Cyberpunk: Edgerunners» (2022)

Η animated σειρά του Netflix, εμπνευσμένη από το βιντεοπαιχνίδι Cyberpunk 2077, αποτελεί εκρηκτικό συνδυασμό δράσης, μουσικής και οπτικής δύναμης. Διαδραματίζεται στη Night City, μια αυτόνομη μητρόπολη υπό την κυριαρχία εταιρειών και κοινωνικής ανισότητας. Με συναισθηματικό βάθος και σταθερό ρυθμό αφήγησης, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και βαθμολογία 100% στο Rotten Tomatoes.

«Dark Angel» (2000–2002)

Δημιούργημα των James Cameron και Charles H. Eglee, η σειρά ακολουθεί τη Max (Jessica Alba), μια γενετικά ενισχυμένη γυναίκα που δραπετεύει από στρατιωτικό εργαστήριο και μάχεται ενάντια στη διαφθορά. Με έντονη δράση και συναισθηματικό πυρήνα, ξεχώρισε για την ερμηνεία της Alba και τη φεμινιστική της διάσταση, αποσπώντας βραβεία και υποψηφιότητες.

«Batman Beyond» (1999–2001)

Στο μέλλον της Gotham City, ο έφηβος Terry McGinnis αναλαμβάνει τον ρόλο του Batman υπό την καθοδήγηση του Bruce Wayne. Η σειρά συνδυάζει νουάρ ατμόσφαιρα και τεχνολογικό δυστοπισμό, προσφέροντας μια πιο ώριμη και σκοτεινή εκδοχή του ήρωα. Για πολλούς, αποτελεί πιο συνεκτική cyberpunk αφήγηση από το Altered Carbon.

«Devs» (2020)

Δημιουργία του Alex Garland, το Devs εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη βούληση και την τεχνολογία μέσα από την ιστορία μιας μηχανικού λογισμικού που ερευνά τον θάνατο του συντρόφου της. Με στοχαστικό ρυθμό και κινηματογραφική αισθητική, θεωρείται μία από τις πιο πρωτότυπες σειρές του είδους.

«Ergo Proxy» (2006)

Ιαπωνική anime σειρά που τοποθετείται σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο όπου άνθρωποι και androids συνυπάρχουν μέχρι να ξεσπάσει κρίση ταυτότητας. Το Ergo Proxy ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρα, τον φιλοσοφικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη αισθητική του, προσφέροντας μια βαθύτερη ματιά στην ανθρώπινη φύση και την τεχνολογία.

«Love, Death & Robots» (2019–σήμερα)

Ανθολογία του Netflix που διερευνά διαφορετικές όψεις της τεχνολογίας, του έρωτα και της θνητότητας. Από την ωμή δράση του Sonnie’s Edge έως τη φιλοσοφική ιστορία του Zima Blue, η σειρά αποτελεί φόρο τιμής στο cyberpunk μέσα από μικρές, αυτάρκεις ιστορίες που συχνά ξεπερνούν ολόκληρες σεζόν σε ένταση και νοηματικό βάθος.

«Incorporated» (2016–2017)

Σε ένα μέλλον όπου η κλιματική κρίση έχει καταστρέψει τον πλανήτη, η κοινωνία χωρίζεται σε «Πράσινες Ζώνες» των εταιρειών και «Κόκκινες Ζώνες» εξαθλίωσης. Η σειρά, συμπαραγωγή των Matt Damon και Ben Affleck, παρουσιάζει με αιχμηρό τρόπο τη σύγκρουση εξουσίας και επιβίωσης, προσφέροντας ένα πιο ρεαλιστικό και πολιτικά φορτισμένο πορτρέτο του μέλλοντος σε σχέση με το Altered Carbon.

Από τη σάτιρα των 80s του Max Headroom έως τα ψηφιακά εφιαλτικά τοπία του Edgerunners, οι παραπάνω σειρές αποδεικνύουν ότι το cyberpunk παραμένει ζωντανό, εξελισσόμενο και πιο επίκαιρο από ποτέ.