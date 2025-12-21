Κάθε τέλος χρονιάς φέρνει μαζί του απολογισμούς, αλλά και αποχαιρετισμούς. Το 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρό για τον κόσμο των τηλεοπτικών σειρών, με τις πλατφόρμες streaming να τραβούν απότομα την πρίζα σε δεκάδες παραγωγές. Άλλες έπεσαν θύματα υψηλού κόστους, άλλες δεν άντεξαν τον ανταγωνισμό και κάποιες απλώς δεν κατάφεραν να κρατήσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Το αποτέλεσμα είναι ένα τηλεοπτικό τοπίο πιο φειδωλό, πιο «λογιστικό» και λιγότερο ανεκτικό στην αποτυχία.

Το πιο ηχηρό αντίο ήρθε από το Yellowstone. Το επιτυχημένο γουέστερν του Taylor Sheridan ολοκληρώθηκε μετά από πέντε σεζόν, αδυνατώντας να συνεχίσει χωρίς τον Kevin Costner. Παρότι το σύμπαν του Yellowstone θα παραμείνει ζωντανό μέσα από spin-off, η ναυαρχίδα της Paramount+ κατέβασε ρολά, κλείνοντας έναν κύκλο που καθόρισε την τηλεοπτική δεκαετία.

Στο ίδιο μήκος κύματος το The Wheel of Time, που δεν κατάφερε να δικαιώσει τις τεράστιες προσδοκίες που συνόδευαν τη μεταφορά των βιβλίων του Robert Jordan. Παρά τον υψηλό προϋπολογισμό και το πιστό κοινό, η Prime Video αποφάσισε να σταματήσει τη σειρά μετά από τρεις σεζόν, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι ούτε το fantasy είναι πλέον «ιερή αγελάδα».

Στο Netflix, οι περικοπές ήταν ακόμη πιο εκτεταμένες. Το Tomb Raider: the legend of Lara Croft, που φιλοδοξούσε να ανανεώσει το θρυλικό franchise, σταμάτησε μετά από δύο σεζόν, όπως και το FUBAR. Ακόμη πιο σύντομη αποδείχθηκε η πορεία σειρών όπως Pulso, Aguas turbias, Territorial και Reclutas, που δεν ξεπέρασαν καν την πρώτη τους σεζόν, χαμένες στον καταιγισμό νέων τίτλων και την πίεση για άμεσα νούμερα.

Η HBO Max επίσης δεν χαρίστηκε. Το φιλόδοξο αλλά αμφιλεγόμενο the franchise ολοκληρώθηκε άδοξα μετά από μία σεζόν, ενώ το And Just Like That έκλεισε τον κύκλο του έπειτα από τρεις σεζόν, μέσα σε καταιγισμό αρνητικών κριτικών και έντονες συζητήσεις για τα υπέρογκα κασέ των πρωταγωνιστών.

Ούτε η SkyShowtime έμεινε ανεπηρέαστη. Το Poker Face, παρά την ιδιαίτερη ταυτότητα και την υπογραφή του Rian Johnson, δεν ανανεώθηκε πέρα από τη δεύτερη σεζόν. Παρόλα αυτά, ο δημιουργός ήδη σχεδιάζει spin-off, αποδεικνύοντας ότι στην εποχή του streaming τίποτα δεν τελειώνει οριστικά – απλώς αλλάζει μορφή.

Συνολικά, το 2025 καταγράφεται ως χρονιά καμπής. Οι πλατφόρμες δείχνουν λιγότερη υπομονή, το κοινό μεγαλύτερη κόπωση και ο ανταγωνισμός γίνεται αδυσώπητος. Οι σειρές καλούνται πλέον να πετύχουν γρήγορα και πειστικά ή να αποχωρήσουν σιωπηλά. Και κάπως έτσι, ανάμεσα σε ακυρώσεις και spin-off, η τηλεόραση μπαίνει σε μια νέα φάση ωριμότητας – πιο σκληρή, αλλά ίσως και πιο ειλικρινή.