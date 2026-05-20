Η Γιανγκ Σουάνγκ-Ζι (Yáng Shuāng-zǐ) με καταγωγή από την Ταϊβάν είναι από τα ξημερώματα η κάτοχος του Διεθνούς Μπούκερ 2026, το οποίο απονέμεται στο καλύτερο βιβλίο μυθοπλασίας διαθέσιμο σε αγγλική μετάφραση από συγγραφείς όλου του κόσμου. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 στερλινών, το οποίο μοιράζονται ισότιμα συγγραφέας και μεταφραστής – στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη Λιν Κινγκ.

Η Yáng Shuāng-zǐ γράφει λογοτεχνία, δοκίμια, μάνγκα και σενάρια βιντεοπαιχνιδιών. Το μυθιστόρημά της «Taiwan Travelogue», για το οποίο κέρδισε, είναι το πρώτο βιβλίο της που μεταφράστηκε στα αγγλικά και απέσπασε το National Book Award for Literature in Translation in 2024 και το Baifang Schell Book Prize. Αναμένεται μάλιστα στα ελληνικά το ερχόμενο φθινόπωρο με τίτλο «Ταϊβάν: ημερολόγιο ταξιδιού», σε μετάφραση του Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου από τις εκδόσεις Βακχικόν.

Το μυθιστόρημα αφηγείται μια γλυκόπικρη ιστορία αγάπης μεταξύ δύο γυναικών στην αποικιοκρατούμενη Ταϊβάν της δεκαετίας του 1930, ενσωματωμένη σε μια καλλιτεχνική εξερεύνηση της γλώσσας, της ιστορίας και της εξουσίας. Η συγγραφέας επέλεξε να παρουσιάσει το «Taiwan Travelogue» ως τη μετάφραση ενός χαμένου ιαπωνικού κειμένου του 1954, γραμμένου από την Αογιάμα Τσίζουκο. Μέσα από μια ανάλαφρη προσέγγιση, η Γιανγκ ξεθάβει χαμένες αποικιακές ιστορίες και αποκαλύπτει επιδέξια πώς οι σχέσεις εξουσίας επηρεάζουν και τις πιο στενές διαπροσωπικές μας σχέσεις. «Τόσο η Κορέα όσο και η Ταϊβάν ήταν κάποτε αποικίες της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας, αλλά φαίνεται ότι οι Κορεάτες σύσσωμοι αισθάνονται μια απέχθεια για εκείνη την περίοδο, ενώ οι άνθρωποι της

Ταϊβάν την αναπολούν με περισσότερο διχασμένα αισθήματα αποστροφής και νοσταλγίας» αναφέρει η συγγραφέας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Booker (την οποία αναπαράγει το «Βακχικόν»). «Μέσα από μια σύγχρονη ταϊβανέζικη οπτική, ήθελα να “ξεμπλέξω” τις πολυσύνθετες συνθήκες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος ο λαός της Ταϊβάν στο παρελθόν και να εξερευνήσω πώς θα έμοιαζε το μέλλον προς το οποίο πρέπει να οδεύσουμε».

Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Νατάσα Μπράουν, είχε ήδη συνοψίσει το πνεύμα της φετινής επιλογής με τη φράση «ελπίδα, εσωτερική ενόραση, φλεγόμενη ανθρωπότητα» λέγοντας ότι τα 6 υποψήφια βιβλία της βραχείας λίστας συνομιλούν με την Ιστορία και αφήνουν ένα έντονο ανθρώπινο ίχνος δηλώνοντας την ανάγκη για κατανόηση και αξιοπρέπεια. Αυτό ήταν και το στοιχείο που έδινε συνοχή στη λίστα: «αφηγήσεις που αποτυπώνουν στιγμές από τον περασμένο αιώνα και… ενώ υπάρχει θλίψη, βαρβαρότητα και απομόνωση μεταξύ των ιστοριών, η διαρκής τους επίδραση είναι δυναμική».