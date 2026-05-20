Ούτε λίγο ούτε πολύ, 40 οδηγοί βρίσκονται ήδη στις φυλακές για παραβάσεις του ΚΟΚ καθώς – μετά την αυστηροποίηση των σχετικών ποινών – ένας στους 200 κρατουμένους πλέον έχει προκαλέσει ατύχημα ή έχει επιδείξει παράνομη οδηγική συμπεριφορά, όταν αυτό το ποσοστό ήταν σχεδόν μηδενικό μέχρι και πριν από τέσσερα χρόνια! Ενδεικτικά, μετά την εντατικοποίηση των μπλόκων και των αλκοτέστ, οδηγοί που εντοπίζονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή που αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να βρεθούν σε κελί φυλακής.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, στις ελληνικές φυλακές (με σύνολο κρατουμένων περίπου 13.500 με χωρητικότητα 10.763 ατόμων) κρατούνται 66 άτομα για ζητήματα τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων, από τα οποία τα 26 σχετίζονταν με συμβάν που είχε νεκρούς και τραυματίες. Ο αριθμός κρατουμένων για ζητήματα οδικής ασφάλειας στο τέλος του 2025 ήταν 76, όταν το 2022 ήταν μόλις δέκα, το 2023 26 και το 2024 ήταν 56. Σε μία αύξηση δηλαδή με σχεδόν γεωμετρική πρόοδο. Σημειώνεται ότι το 2025 υπήρξαν 160 σοβαρά ατυχήματα που οφείλονται στην οδήγηση σε κατάσταση μέθης, ενώ είχαν βρεθεί – χάρη στους ελέγχους – περίπου 3.000 οδηγοί που είχαν κάνει χρήση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ!

Τι δείχνουν οι αριθμοί για άλλα αδικήματα

Βλέποντας τα εντυπωσιακά νέα στοιχεία για την «ανθρωπογεωγραφία» των ελληνικών φυλακών, που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ», διαπιστώνεται ακόμα ότι κρατούνται 429 άτομα για ενδοοικογενειακή βία, επίσης αριθμός δεκαπλάσιος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, λόγω και πάλι της αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας, της ευαισθητοποίησης του κοινού και της ενεργοποίησης της ΕΛ.ΑΣ.

Σε σχέση με άλλες αιτίες φυλάκισης, στα ζητήματα βιαιοτήτων μέσα στις οικογένειες το ποσοστό των κρατουμένων είναι 3,2% του συνόλου των φυλακισμένων, όταν το 2019 ήταν μόλις 0,4% και το 2022 0,78%. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των καταγγελλόμενων επιθέσεων ή συγκρούσεων (μικρής ή μεγάλης σφοδρότητας) μέσα στις οικογένειες το 2025 ήταν 22.875 και ο αριθμός των δραστών 23.248. Δηλαδή περίπου ένας στους 50 που κατηγορείται για τέτοιου είδους επιθέσεις εναντίον συγγενών του οδηγείται πλέον στη φυλακή.

Επιπλέον, την τελευταία διετία υπήρξε σημαντική αύξηση του ποσοστού των κρατουμένων για κλοπές, δείγμα της πρόθεσης των Αρχών να περιορίσουν την ατιμωρησία και τη συνήθη ανακύκλωση των υπότροπων κακοποιών. Ταυτόχρονα υπήρξε μείωση του ποσοστού των φυλακισμένων για ανθρωποκτονίες, ληστείες και ναρκωτικά που σχετίζεται όμως και με την αύξηση του «πληθυσμού» των φυλακών λόγω κράτησης ατόμων για άλλα αδικήματα που μέχρι τώρα έμεναν σχεδόν ατιμώρητα.

Οσον αφορά τις μεταβολές του αριθμού και του ποσοστού των κρατουμένων για άλλα αδικήματα, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση – αριθμητική και ποσοστιαία – των κρατουμένων για κλοπές, οι οποίοι την περίοδο 2024-2026 ανέρχονται σε ποσοστό 14,3% του συνόλου των κρατουμένων. Κάτι που αντιστοιχεί σε έναν κατά προσέγγιση αριθμό 1.930 κρατουμένων. Το ποσοστό αυτό την περίοδο 2019-2023 (οπότε το σύνολο των παραμενόντων στα σωφρονιστικά καταστήματα ήταν περίπου 10.500) ήταν μόλις 11,6% που αντιστοιχεί σε σύνολο 1.220 κρατουμένων για αυτό το αδίκημα. Δηλαδή αριθμητικά υπάρχει αύξηση των φυλακισμένων για κλοπές της τάξης του 60%. Εκείνοι που βρίσκονταν στις φυλακές για δολοφονία την περίοδο 2019-2023 ήταν περίπου 1.010, όταν ο αριθμός αυτός την τελευταία τριετία είναι περίπου 1.000. Οσον αφορά τους κρατουμένους για εγκληματική οργάνωση, από 630 που ήταν προ μερικών ετών, τώρα ανέρχονται περίπου σε 785, ενώ οι σχετιζόμενοι με απάτες ήταν παλιότερα περίπου 300 και τώρα περίπου 400.

Πάντως η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής προωθεί το πρόγραμμα αποφυλάκισης περίπου 2.500 κρατουμένων με ηλεκτρονική επιτήρηση – «βραχιολάκια». Μάλιστα, στον σχετικό σχεδιασμό είναι αυτά τα συστήματα να ισχύσουν και για άτομα με περιοριστικούς όρους κίνησης (δράστες οικογενειακής βίας, πρωταγωνιστές αυτοδικιών όπως ο δολοφόνος του 20χρονου στην Κρήτη κ.λπ.).