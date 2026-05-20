Η σκιά μιας οικογενειακής τραγωδίας προ διετίας, πλέον με διαστάσεις αστυνομικού θρίλερ, πλανάται πάνω από την επιχειρηματική αυτοκρατορία Mango μετά τη χθεσινή σύλληψη του γιου του εκλιπόντος συνιδρυτή της εταιρείας γρήγορης μόδας, σοκάροντας δεύτερη φορά την Ισπανία. Ο τραγικός θάνατος του 71χρονου δισεκατομμυριούχου Ισάκ Αντιτς, τον Δεκέμβριο του 2024, είχε θεωρηθεί αρχικά δυστύχημα. Eπεσε από γκρεμό ύψους άνω των εκατό μέτρων, ενώ έκανε πεζοπορία μαζί με τον γιo και βασικό κληρονόμο του, Τζόναθαν, στο όρος Μονσεράτ κοντά στη Βαρκελώνη.

Ελλείψει στοιχείων εγκληματικής ενέργειας, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο στις αρχές του 2025, όμως η έρευνα ξανάνοιξε το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Αξιωματικοί της καταλανικής αστυνομίας και δικαστικές πηγές ανέφεραν στις εφημερίδες «El País» και «La Vanguardia» ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Για την ακρίβεια, πατροκτονίας. Από μοναδικός μάρτυρας του δυστυχήματος, ο Τζόναθαν έγινε βασικός ύποπτος. Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, στις καταθέσεις του είχε υποπέσει σε αντιφάσεις. Ο αστυνομικός κλοιός έσφιξε γύρω του, όταν οι Aρχές κατέσχεσαν και εξέτασαν το κινητό τηλέφωνό του.

Χθες, έπειτα από ανάκριση σε αστυνομικό τμήμα της Βαρκελώνης, ο 44χρονος νυν αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Mango οδηγήθηκε με χειροπέδες ενώπιον δικαστηρίου. Eπειτα από περίπου μία ώρα ακροαματικής διαδικασίας, αφέθηκε ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ και υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία, κατάσχεση διαβατηρίου και υποχρέωση εβδομαδιαίων εμφανίσεων ενώπιον δικαστηρίου. Αποχώρησε από το δικαστήριο συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, χωρίς να πει λέξη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας ο Τζόναθαν δήλωνε αθώος. «Η συνεργασία ήταν και θα παραμείνει απόλυτη», τόνισε στο πρακτορείο Reuters εκπρόσωπος της οικογένειας Αντιτς, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της για την αθωότητα του Τζόναθαν. Η εταιρεία Mango αρνήθηκε να σχολιάσει. Στην κατάθεσή της στην καταλανική αστυνομία, πάντως, η επαγγελματίας γκόλφερ και τελευταία σύντροφος του Ισάκ Αντιτς, Εστεφάνια Κνουθ, ήταν κατηγορηματική. «Οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν κακές», ανέφερε, σύμφωνα με πηγές της «El País».

Τεταμένες σχέσεις

Γεννημένος το 1981 και μοναχογιός, ο Τζόναθαν είναι το πρώτο από τα τρία παιδιά που απέκτησε ο Ισάκ Αντιτς από τον έναν και μοναδικό γάμο του, ο οποίος κατέληξε σε διαζύγιο. Η διαδοχή μεταξύ πατέρα και γιου στην κεφαλή της Mango έμοιαζε αρχικά ομαλή. Ο Τζόναθαν εντάχθηκε στον όμιλο το 2005, σε ηλικία 24 ετών, αφότου είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Οπτικοακουστική Επικοινωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Ναβάρα, στη Βαρκελώνη. Μόλις δύο χρόνια μετά, το 2007, ανέλαβε επικεφαλής τής τότε νέας σειράς ανδρικών ενδυμάτων Mango Man, με την οποία παραμένει έκτοτε στενά συνδεδεμένος. Ηγήθηκε του ομίλου μόνο για μια σύντομη περίοδο, μεταξύ 2014 και 2018. Σημαδεύτηκε από τεράστιες ζημιές και έλλειψη σαφούς κατεύθυνσης, τόσο ώστε ο πατέρας του να εγκαταλείψει την άτυπη συνταξιοδότησή του και να διακόψει ένα ταξίδι ανά τον κόσμο με το πολυτελές γιοτ του, προκειμένου να αναλάβει ξανά τα ηνία της εταιρείας.

Ο Ισάκ Αντιτς είχε προσλάβει, εν τω μεταξύ, από το 2015 ένα στέλεχος επιχειρήσεων, τον Τόνι Ρουίθ, ως οικονομικό διευθυντή για να κρατά… λογαριασμό υπό την ηγεσία του Τζόναθαν. Το 2018, ο Ρουίθ αναβαθμίστηκε σε γενικό διευθυντή της Mango και το 2020 σε διευθύνοντα σύμβουλο, με τον υιό Αντιτς να επιστρέφει στα παλιά «λημέρια» του ως επικεφαλής της Mango Man. Λέγεται ότι αυτή ήταν η αρχή της ρήξης με τον πατέρα του, που βάθυνε όταν τον Δεκέμβριο του 2023 ο Ισάκ Αντιτς μεταβίβασε το 5% των μετοχών της οικογένειας στον Ρουίθ.

Πηγές της «El País» δήλωσαν ότι ο Τζόναθαν ένιωθε «ταπεινωμένος» από αυτή τη συμπεριφορά. Αλλες, που συνδέονται επίσης με τη Mango, υποστηρίζουν ότι ο ίδιος δεν είχε ζητήσει ποτέ να ηγηθεί της εταιρείας και ότι, σε κάθε περίπτωση, η σχέση με τον πατέρα του ήταν προς το τέλος «καλή». Ειδικά τον Δεκέμβριο του 2024, ανέφεραν, τον επισκεπτόταν σχεδόν κάθε Σάββατο και γυμνάζονταν μαζί.

Εναν μήνα μετά τον θάνατο του Ισάκ Αντιτς, ο Τόνι Ρουίθ έγινε (και) πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mango. Ο δε Τζόναθαν ανέλαβε αντιπρόεδρος, ο μόνος με θέση στο ΔΣ από τα τρία παιδιά του Ισάκ Αντιτς. Εκτοτε, έχει επικεντρωθεί στη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας. Πέρυσι, η Mango ανέφερε πωλήσεις ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.