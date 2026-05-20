Η Άρσεναλ επέστρεψε και επίσημα στην κορυφή της Premier League, κατακτώντας το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 2004 και βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 22 ετών.

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα «σφράγισε» μαθηματικά τον τίτλο το βράδυ της Τρίτης (19/5), μετά την ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπόρνμουθ (1-1), προκαλώντας ξέσπασμα χαράς στους φίλους των «κανονιέρηδων».

Ανάμεσα σε εκείνους που συγκινήθηκαν περισσότερο ήταν ο πρωταγωνιστής εκείνου του αήττητου πρωταθλήματος, Τιερί Ανρί. Ο θρύλος της Άρσεναλ και πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου αποθέωσε τη νέα γενιά της ομάδας μέσω ανάρτησής του στα social media, δείχνοντας πόσο ιδιαίτερη ήταν για τον ίδιο αυτή η στιγμή.

Η ανάρτηση του Τιερί Ανρί

«Από τις κερκίδες του Χάιμπουρι σε αυτές του Έμιρεϊτς.

Φίλοι της Άρσεναλ, επιτέλους μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε αυτή τη γενιά — επιτέλους τα παιδιά μου είδαν την ομάδα μας να κατακτά το πρωτάθλημα».