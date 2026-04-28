Η Λετονία ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τον ουκρανικό στρατό με νέα τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας στη Ρίγα. Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των οχημάτων που θα αποσταλούν.

«Υποστηρίζουμε τον αγώνα της Ουκρανίας απέναντι στις επιθέσεις της Ρωσίας και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας, Άντρις Σπρουντ. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η αποστολή των οχημάτων δεν θα επηρεάσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των λετονικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Λετονία έχει σταθεί σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, παρέχοντας συνεχή στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη.

Η χώρα της Βαλτικής, που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, είχε προσφέρει πέρυσι στρατιωτική βοήθεια ίση με το 0,3% του ΑΕΠ της, σύμφωνα με στοιχεία της λετονικής κυβέρνησης. Για το τρέχον έτος, η αξία της βοήθειας προς την Ουκρανία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 0,25% του ΑΕΠ.