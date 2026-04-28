Η ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την άμεση αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ, από την 1η Μαΐου, προκάλεσε σοκ στη διεθνή ενεργειακή κοινότητα. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα του οργανισμού, και η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κρίσης στη Μέση Ανατολή, με άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.

Η χρονική συγκυρία της αποχώρησης εγείρει ερωτήματα για τα κίνητρα πίσω από την κίνηση αυτή, αλλά και για τις γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει.

Αντιδράσεις στις αγορές και επιπτώσεις στις τιμές

Η αρχική αντίδραση της αγοράς πετρελαίου ήταν έντονη, με φόντο το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, οι τιμές σταθεροποιήθηκαν σταδιακά, καθώς η φυσική αγορά παραμένει περιορισμένη λόγω του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Στις 18:30 ώρα Ελλάδος, το Brent διαπραγματευόταν στα 111 δολάρια το βαρέλι, με εβδομαδιαία κέρδη σχεδόν 6%, ενώ το WTI βρισκόταν κοντά στα 100 δολάρια. Ήδη από τη Δευτέρα, διεθνείς αναλυτές και τράπεζες όπως η Citigroup και η Morgan Stanley είχαν αναθεωρήσει ανοδικά τις προβλέψεις τους, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται και δεν διαφαίνεται διπλωματική λύση για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά.

Η θέση του Αμπού Ντάμπι και οι αντιδράσεις των χωρών του Κόλπου

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ, Σουχάιλ Μοχάμεντ αλ-Μαζρούι, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από προσεκτική αξιολόγηση των ενεργειακών στρατηγικών της χώρας. Τόνισε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος στην αγορά, λόγω της ήδη περιορισμένης ροής πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι χώρες του Κόλπου αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στις εξαγωγές τους εξαιτίας ιρανικών απειλών και επιθέσεων κατά πλοίων. Έτσι, η αλλαγή στη δομή του ΟΠΕΚ θεωρείται ότι δεν θα επηρεάσει άμεσα τις ροές πετρελαίου. Τα ΗΑΕ είχαν αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί πως θα μπορούσαν να αποχωρήσουν, λόγω χρόνιων διαφορών με τη Σαουδική Αραβία για τα επίπεδα παραγωγής.

Γεωπολιτικές εντάσεις και στρατηγικές συμμαχίες

Το Εμιράτο είχε ασκήσει σκληρή κριτική σε άλλα αραβικά κράτη, κατηγορώντας τα ότι δεν το προστάτευσαν επαρκώς από τις ιρανικές επιθέσεις. Παράλληλα, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι επιδιώκει στενότερη στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία είχαν επιδεινωθεί, καθώς οι δύο χώρες υποστήριζαν διαφορετικές παρατάξεις στην Υεμένη.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, Ανουάρ Γκαργκάς, είχε δηλώσει ότι «οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στήριξαν η μία την άλλη σε επίπεδο εφοδιαστικής υποστήριξης, αλλά σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο θεωρώ ότι η στάση τους ήταν ιστορικά η πιο αδύναμη».

Η στρατηγική των Εμιράτων και ο ρόλος του ΟΠΕΚ

Τα ΗΑΕ επιδιώκουν να εξάγουν πετρέλαιο στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, ώστε να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους και να προετοιμαστούν για τη μετα-πετρελαϊκή εποχή. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚ, υπό την καθοδήγηση της Σαουδικής Αραβίας, συνέχιζε να επιβάλλει ποσοστώσεις παραγωγής για τη στήριξη των τιμών, περιορίζοντας την παραγωγή των Εμιράτων.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ αναμένεται να γίνει δεκτή θετικά στον Λευκό Οίκο, ως νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον ΟΠΕΚ ότι «εκμεταλλεύεται τον υπόλοιπο κόσμο» και παρεμβαίνει τεχνητά στις τιμές του πετρελαίου.

Το μέλλον του ΟΠΕΚ και οι διεθνείς ισορροπίες

Η αποχώρηση των ΗΑΕ αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον οργανισμό, καθώς αποδυναμώνει τη δομή του και αφήνει τη Σαουδική Αραβία ως τη μοναδική χώρα με σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Η εξέλιξη αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα του ΟΠΕΚ να διατηρεί τη συλλογική πειθαρχία των μελών του και να επηρεάζει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Το Ιράν παραμένει ενεργό μέλος του ΟΠΕΚ, ενώ η Ρωσία συμμετέχει μέσω του σχήματος ΟΠΕΚ+, διαμορφώνοντας τις ισορροπίες στον πετρελαϊκό χάρτη σε μια περίοδο που η Μόσχα επιδιώκει να εξυπηρετήσει τα δικά της ενεργειακά συμφέροντα εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.