Η UBS διατηρεί την αισιοδοξία της για τις οικονομικές εξελίξεις εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παρά το μεγάλο κίνδυνο που δημιουργούν οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου.

Στο βασικό της σενάριο η ελβετική τράπεζα χαρακτηρίζει το πλήγμα την ανάπτυξη από το πιο ακριβό πετρέλαιο ως διαχειρίσιμο. Επίσης περιμένει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει ελεγχόμενος και εκτιμά ότι οι κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να έχουν επαρκή ρευστότητας για να απορροφήσουν επιπλέον τριγμούς.

Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την παγκόσμια ανάπτυξη με πολλαπλές δευτερογενείς επιπτώσεις. Ενώ η επ’ αόριστον εκεχειρία έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, παράλληλα με τα σταθερά κέρδη στον τεχνολογικό κλάδο, οι συνεχιζόμενες ανησυχίες των επενδυτών για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τη ρευστότητα σημαίνουν ότι η όρεξη για επενδύσεις και το ρίσκο που συνεπάγονται να μεταβληθεί.

«Πιστεύουμε όμως ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να παραμείνει ανθεκτική, ο πληθωρισμός είναι πιθανό να υποεκτιμήσει τις προσδοκίες της αγοράς και υπάρχει επαρκής ζήτηση για την κάλυψη της υψηλότερης προσφοράς χρέους», αναφέρει η UBS.

Το βασικό σενάριο

Το βασικό σενάριο της ελβετικής τράπεζας είναι ότι η αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου είναι διαχειρίσιμη. Οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές έχουν δεχτεί πλήγμα από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν.

Στα τέλη Φεβρουαρίου οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης τιμολογούσαν τις μέσες τιμές αργού πετρελαίου Brent κάτω από 70 δολάρια ΗΠΑ/βαρέλι για το 2026, αλλά τώρα προβλέπεται το αργό πετρέλαιο Brent θα παραμείνει πάνω από 90 δολάρια ΗΠΑ/βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους. Η τράπεζα εκτιμά ότι αυτή η αύξηση στις μέσες τιμές πετρελαίου θα αντιπροσώπευε μια αρνητική επίδραση της τάξης των 0,2 με 0,4 ποσοστιαίων μονάδων στην ανάπτυξη του 2026 στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Κίνα. «Συνολικά, ενώ οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν, αναμένουμε ότι η παγκόσμια οικονομία θα παραμείνει σε θετική τροχιά και σημειώνουμε ότι οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις είναι έτοιμες να ανταποκριθούν εάν χρειαστεί», επισημαίνεται.

Ο πληθωρισμός

Η UBS εκτιμά ότι η αύξηση του πληθωρισμού θα έχουν περιορισμένη επίδραση στις δομικές μετρήσεις. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας μπορεί να ωθήσουν τον πληθωρισμό σε περίπου 3,8% στις ΗΠΑ και σε 3,3% στην Ευρωζώνη τους επόμενους μήνες, αναμένεται περιορισμένη μετακύλιση στο δομικό πληθωρισμό. «Πιστεύουμε επίσης ότι η πιθανότητα δευτερογενών επιπτώσεων είναι χαμηλότερη από ό,τι στον κύκλο αύξησης των επιτοκίων της περιόδου 2022-2023, επειδή ο πληθωρισμός είναι λιγότερο αυξημένος εξαρχής, οι αγορές εργασίας είναι λιγότερο σφιχτές και οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές είναι πιο συγκεντρωμένες».

Οι προβλέψεις για τα επιτόκια

Η UBS προβλέπει μειώσεις επιτοκίων 50 μονάδων βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα μέχρι το τέλος του έτους, 25 μονάδων βάσης από την Τράπεζα της Αγγλίας και αναμένει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.

Οι κεφαλαιαγορές

Οι κεφαλαιαγορές θα πρέπει να έχουν επαρκή ρευστότητα για να απορροφήσουν πρόσθετη προσφορά. Η έκδοση κρατικών ομολόγων και εταιρικών ομολόγων αναμένεται να αυξηθεί φέτος εν μέσω διευρυνόμενου ελλείμματος στις ΗΠΑ. Σειρά από αρχικές δημόσιες προσφορές θα ενίσχυαν επίσης την έκδοση μετοχών.

Η έκδοση εταιρικών ομολόγων φαίνεται επίσης διαχειρίσιμη, καθώς υπήρξαν σημαντικές λήξεις φέτος που συνήθως επανεπενδύονται. Στις μετοχές, οι επενδυτές θα πρέπει να αναμένουν μεταβλητότητα, καθώς είναι δυνατή η απομάκρυνση παικτών από ορισμένες υπάρχουσες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Όμως η UBS πιστεύει ότι η αγορά θα είναι σε θέση να απορροφήσει τις εξελίξεις.