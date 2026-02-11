Οι προβλέψεις για την τιμή του χρυσού αναθεωρούνται ανοδικά από κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς η επενδυτική ζήτηση ενισχύεται και η πίεση στο αμερικανικό δολάριο αυξάνεται. Σε αίθουσες συναλλαγών στη Ζυρίχη, το Τορόντο και τη Νέα Υόρκη, οι αναλυτές επαναπροσδιορίζουν τα μοντέλα τιμολόγησης για το 2026, με νέα σενάρια που φτάνουν έως και τα 6.200 δολάρια ανά ουγγιά.

Η UBS και η Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) προχωρούν σε σημαντικές αναθεωρήσεις. Η UBS εκτιμά ότι η τιμή του χρυσού θα αγγίξει τα 5.900 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026, ενώ η CIBC τοποθετεί τον στόχο στα 6.000 δολάρια για το ίδιο έτος, προβλέποντας συνέχιση της ανοδικής πορείας και το 2027.

Σύμφωνα με σημείωμα των στρατηγικών αναλυτών Wayne Gordon και Giovanni Staunovo, η UBS αύξησε τον στόχο της στα 6.200 δολάρια ανά ουγγιά για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2026, από προηγούμενη πρόβλεψη 5.000 δολαρίων. Η τράπεζα αναμένει ελαφρά αποκλιμάκωση προς τα 5.900 δολάρια έως το τέλος του έτους, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις βασίζονται στην προσδοκία ότι η επενδυτική ζήτηση θα ξεπεράσει τις αρχικές προβλέψεις. Η UBS επισημαίνει ότι η συνολική ζήτηση χρυσού το 2025 υπερέβη για πρώτη φορά τους 5.000 μετρικούς τόνους, κυρίως λόγω της αυξημένης επενδυτικής δραστηριότητας.

Τα αποθέματα των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) αυξήθηκαν κατά 801 μετρικούς τόνους, ενώ οι αγορές σε μπάρες και νομίσματα ανήλθαν σχεδόν στους 1.375 μετρικούς τόνους – επίπεδο που αποτελεί υψηλό 12ετίας.

Η CIBC αναθεώρησε επίσης ανοδικά τις προβλέψεις της, αυξάνοντας τον στόχο για το 2026 στα 6.000 δολάρια από 4.500 δολάρια που προέβλεπε τον Οκτώβριο. Παράλληλα, επεκτείνει τις θετικές προοπτικές έως το 2027, με μέση τιμή 6.500 δολαρίων και μέση τιμή αργύρου 105 δολάρια ανά ουγγιά φέτος και 120 δολάρια το 2027.

Ανάλογη στάση τηρεί και η Goldman Sachs, η οποία αύξησε την πρόβλεψή της για το τέλος του 2026 στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, επικαλούμενη διαφοροποίηση τοποθετήσεων από ιδιώτες επενδυτές και κεντρικές τράπεζες στις αναδυόμενες αγορές.

Αναλυτές της CIBC κάνουν λόγο για «στρατηγική συναλλάγματος υποτίμησης νομισματικού χρήματος», υπογραμμίζοντας ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η αδυναμία του δολαρίου ενισχύουν τη ζήτηση για χρυσό. Όπως σημειώνουν, η τάση αυτή μπορεί να συνεχιστεί καθώς οι κεντρικές τράπεζες απομακρύνουν κεφάλαια από τα αμερικανικά ομόλογα.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η πίεση στο δολάριο ενδέχεται να ενισχυθεί από πιθανές μειώσεις επιτοκίων της Federal Reserve και από τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ της Fed και του Λευκού Οίκου. Οι αναλυτές θεωρούν πιθανό η νομισματική πολιτική το 2026 να κινηθεί προς χαμηλότερα επιτόκια.

Σενάρια ανόδου και πτώσης

Η UBS περιγράφει σενάριο ανόδου της τιμής του χρυσού έως τα 7.200 δολάρια ανά ουγγιά σε περίπτωση κλιμάκωσης γεωπολιτικών εντάσεων. Αντίθετα, εάν η Fed ακολουθήσει πιο επιθετική στάση, προβλέπει πιθανή υποχώρηση έως τα 4.600 δολάρια.

Η τράπεζα αναμένει αγορές περίπου 950 μετρικών τόνων από κεντρικές τράπεζες το 2026. Ενδεικτικά, η Πολωνία αποφάσισε να αυξήσει τον στόχο αποθεμάτων χρυσού από 550 σε 700 μετρικούς τόνους, γεγονός που δείχνει μειωμένη ευαισθησία στην τιμή από επίσημους αγοραστές.

Οι αναθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον όπου ο χρυσός επανέρχεται ως επενδυτικό καταφύγιο, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη νομισματική πολιτική, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το γεωπολιτικό ρίσκο.