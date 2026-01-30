Την Πέμπτη σημειώθηκε ιστορική κατάρρευση στις τιμές του χρυσού και του αργύρου, με τον χρυσό να παρουσιάζει ενδοσυνεδριακή διακύμανση σχεδόν 500 δολαρίων ανά ουγγιά και απώλεια κεφαλαιοποίησης εκτιμώμενης στα 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια πριν την μερική ανάκαμψή του.

Ο χρυσός και ο άργυρος κατέρρευσαν την Πέμπτη, μετά τα ιστορικά υψηλά που είχαν προηγηθεί, σε μία από τις πιο ασταθείς συνεδριάσεις διαπραγμάτευσης της τελευταίας δεκαετίας. Ο χρυσός σημείωσε διακύμανση σχεδόν 500 δολαρίων ανά ουγγιά, διαγράφοντας εκτιμώμενα 3,4 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, πριν πραγματοποιήσει μερική ανάκαμψη.

Η δραματική πτώση, που είδε το πολύτιμο μέταλλο να αγγίζει κορυφή κοντά στα 5.600 δολάρια ανά ουγγιά προτού υποχωρήσει στα περίπου 5.100 δολάρια, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή διακύμανση από τον Απρίλιο του 2013, σύμφωνα με τη Dow Jones Market Data. Η μεταβολή 9,4 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ υψηλού και χαμηλού αιφνιδίασε τους επενδυτές, μετά τη θεαματική άνοδο του χρυσού κατά το τελευταίο έτος.

Η ταχεία κατάρρευση εξελίχθηκε ως ένας συνδυασμός λήψης κερδών, ενεργοποίησης αυτοματοποιημένων εντολών stop-loss και αναγκαστικών εκκαθαρίσεων που σάρωσαν τις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με υψηλή μόχλευση. Ο άργυρος υπέστη ακόμη πιο έντονες απώλειες, υποχωρώντας κατά 11,9% από πάνω από 121 δολάρια ανά ουγγιά σε 107 δολάρια, προτού ανακάμψει.

«Το πρόβλημα είναι η μεταβλητότητα που τροφοδοτεί τον εαυτό της», δήλωσε ο Ole Hansen, αναλυτής εμπορευμάτων στη Saxo Bank. «Καθώς οι διακυμάνσεις των τιμών εντείνονται, η ρευστότητα αραιώνει. Οι τράπεζες και οι διαμορφωτές αγοράς δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον κίνδυνο, και όταν η προθυμία τους να προσφέρουν τιμές σε μεγάλους όγκους μειώνεται, η ρευστότητα επιδεινώνεται και η μεταβλητότητα εκτοξεύεται».

Ο Simon Biddle, επικεφαλής πολύτιμων μετάλλων στον μεσίτη Tullet Prebon, συμμερίστηκε τις ανησυχίες αυτές, τονίζοντας ότι «οι τράπεζες δεν διαθέτουν απεριόριστους ισολογισμούς για να διαπραγματεύονται πολύτιμα μέταλλα. Οι όγκοι συναλλαγών έχουν μειωθεί καθώς αναλαμβάνουν λιγότερο ρίσκο».

Η πτώση συνέπεσε με την αδυναμία των μετοχών τεχνολογίας, ιδιαίτερα της Microsoft, η οποία υποχώρησε κατά 10% μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων που ενίσχυσαν τους φόβους για επιβράδυνση της ανάπτυξης του Azure cloud και για αυξημένες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία έχασε 357 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς, τη μεγαλύτερη μονοήμερη πτώση στην ιστορία της.

Απόφαση της Fed και Ευθραυστότητα της Αγοράς

Η αστάθεια ήρθε μία ημέρα μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο 3,5% έως 3,75%, υποδηλώνοντας πρόθεση διατήρησής τους τουλάχιστον έως τον Ιούνιο. Αν και η παύση των επιτοκίων ήταν αναμενόμενη, τα πολύτιμα μέταλλα κατέγραψαν απότομη άνοδο μετά τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου Jerome Powell, με τον χρυσό να ενισχύεται κατά 5% σε νέα ιστορικά υψηλά.

«Η εξήγηση της μεταγενέστερης άνοδου μετά την FOMC ήταν δύσκολη, καθώς η παύση των επιτοκίων δεν ήταν περιστασιακά χαλαρή», ανέφερε ανάλυση αγοράς. «Παρόλα αυτά, ο χρυσός αυξήθηκε 5% στα 5.602 δολάρια, υποδηλώνοντας ότι το ενδεχόμενο υποτίμησης νομίσματος κλιμακωνόταν».

Το Bitcoin επίσης κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα περίπου 84.000 δολάρια, καθώς οι επενδυτές ρευστοποιούσαν θέσεις για να καλύψουν κλήσεις περιθωρίου, εντείνοντας την εικόνα γενικευμένης πίεσης στις αγορές.