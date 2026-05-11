Σύλληψη ημεδαπού που λειτουργούσε παράνομο «σύνδεσμο» οπαδών υπό το πρόσχημα πολιτιστικού συλλόγου πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο χώρος εμφανιζόταν ως Σωματείο με ιστορικό και πολιτιστικό σκοπό, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως σημείο συγκέντρωσης οργανωμένων φιλάθλων ομάδας κατά τη διάρκεια των αθλητικών της αναμετρήσεων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες χθες Κυριακή (10/5) από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Τρικάλων και Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης συνελήφθη ένας ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε να εισέρχεται στον χώρο χρησιμοποιώντας κλειδιά που αντιστοιχούσαν στις κλειδαριές και τα λουκέτα του «Συνδέσμου». Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα χαρτονόμισμα αμφιβόλου γνησιότητας ονομαστικής αξίας 100 ευρώ και 3,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Παράλληλα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε έρευνα στις εγκαταστάσεις του χώρου.

Από την έρευνα κατασχέθηκαν συνολικά 11 κροτίδες, 38 βεγγαλικά, 16 ναυτικοί πυρσοί, 7 σπρέι διαφόρων χρωμάτων, 5 καπνογόνα, 3 μπλούζες με διακριτικά ομάδας, ένα ξύλινο κοντάρι και χειρόγραφες σημειώσεις. Στους χώρους του «Συνδέσμου» εντοπίστηκαν επίσης διακριτικά, τοιχογραφίες και αντικείμενα που παραπέμπουν αποκλειστικά στη δράση οργανωμένων οπαδών, χωρίς να διαπιστωθεί καμία πολιτιστική ή ιστορική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στο σημείο προσήλθαν οκτώ οπαδοί της ίδιας ομάδας, οι οποίοι προσήχθησαν στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για περαιτέρω διερεύνηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφορά παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα ναρκωτικά, καθώς και για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων.