Αύξηση κερδοφορίας της τάξης του 7% το 2026 και 18% το 2027 που θα οδηγηθεί από αναμενόμενη βελτίωση στην καταναλωτική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη, προβλέπει η UBS σε έκθεση για τους πελάτες της. Η ελβετική τράπεζα προβλέπει ακόμη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του εμπορίου μετά τις πρόσφατες κόντρες για τους εμπορικούς δασμούς και υποστηρικτική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.

Οι «δομικές προοπτικές της Ευρώπης είναι ισχυρότερες από κάθε άλλη στιγμή τα τελευταία 15 χρόνια», εκτιμά η ελβετική τράπεζα. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζει δύο βασικά σενάρια για την πορεία του δείκτη EuroStoxx 50, ένα θετικό και ένα αρνητικό, ανάλογα με τις πιθανές εξελίξεις.

Το βασικό σενάριο

Οι εκτιμήσεις αυτές γίνονται στα πλαίσια του βασικού («central») σεναρίου της UBS. Σε αυτά τα πλαίσια οι επενδυτικές προτιμήσεις της UBS επικεντρώνονται σε βασικούς τομείς δραστηριότητας. Τέτοιοι είναι οι βασικοί κλάδοι της βιομηχανίας, της πληροφορικής και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ως ωφελούμενοι των παγκόσμιων αλλαγών που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα κέντρα δεδομένων, την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, την ενεργειακή μετάβαση και τις αμυντικές δαπάνες, αναφέρεται.

Η βιομηχανία και η πληροφορική μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη βελτίωση των κυκλικών προοπτικών. Για τις ευρωπαϊκές τράπεζες η UBS εκτιμά στο βασικό τη σενάριο «ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να είναι λογικές και οι προοπτικές κερδών υποστηρίζονται από βελτίωση των προοπτικών για την αύξηση των δανείων, τις προμήθειες και τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων».

Το θετικό σενάριο

Στο πιο θετικό («upside») σενάριο, ο βασικός πανευρωπαϊκός δείκτης EuroStoxx 50 αναμένεται ότι θα διαμορφώνεται το Δεκέμβριο του 2026 στα επίπεδα των 6.800 μονάδων -από τα επίπεδα των 5.760 μονάδων σήμερα.

Βασικές προβλέψεις με βάση το σενάριο αυτό είναι ότι η ανάπτυξη στην Ευρώπη θα ενισχυθεί με ταχύτερους ρυθμούς, υποστηριζόμενη από τη δημοσιονομική πολιτική μεγαλύτερων δαπανών της Γερμανίας, την αύξηση αμυντικών δαπανών όλης της ΕΕ και την μεγαλύτερης αύξησης δαπανών από Ευρωπαίους καταναλωτές.

Σε αυτό το σενάριο μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας θα βοηθήσει στη βελτίωση του κλίματος στην ήπειρο και πιθανότατα στη μείωση των τιμών φυσικού αερίου, σχολιάζει η UBS.

Η ελβετική τράπεζα με βάση το πιο αισιόδοξο σενάριο κάνει λόγο για πιο υποστηρικτική παγκόσμια πολιτική, όπως είναι οι περαιτέρω μειώσεις στα επιτόκια δανεισμού. Επίσης γίνεται λόγος για δημοσιονομική πολιτική μεγαλύτερων δαπανών από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Κίνα, που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις προσδοκίες για κέρδη εισηγμένων, σημειώνεται.

Στο σενάριο αυτό θα υπάρχει μεγαλύτερη πρόοδος με διαρθρωτικές αλλαγές. Τέτοια παραδείγματα μπορεί να είναι αύξηση αμυντικών δαπανών και εκτός Γερμανίας ή «πιο πραγματιστική προσέγγιση» -όπως χαρακτηρίζεται- της ΕΕ απέναντι στον ανταγωνισμό. Με τέτοιες εξελίξεις αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερη εισροή επενδυτών από ΗΠΑ και Ασία σε ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιες εξελίξεις μπορούν να συμβάλλουν να κλείσει η ψαλίδα στις αποτιμήσεις μεταξύ των μετοχών ΗΠΑ και Ευρώπης, σημειώνει η UBS.

Το αρνητικό σενάριο

Σε ένα αρνητικό (“downside”) σενάριο ο στόχος για το δείκτη EuroStoxx 50 του χρόνου τέτοιο μήνα διαμορφώνεται στις 4.400 μονάδες.

Κίνδυνοι που μπορεί να πλήξουν την οικονομία είναι πλήγμα της δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, πιθανώς λόγω εξασθένησης της αγοράς εργασίας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την κατανάλωση και να καθυστερήσει τις επενδύσεις.

Ειδικότερα, βασικοί παράγοντες κινδύνου είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα, η παραμονή σε υψηλά επίπεδα των τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη και η χαμηλή ανάπτυξη στην Κίνα. Κίνδυνος υπάρχει επίσης από επιδείνωση μακροοικονομικών προοπτικών.

Τέτοιες εξελίξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν μεταξύ άλλων και σε πολιτική αβεβαιότητα στην Ευρώπη, σημειώνει στην έκθεσή της η UBS.