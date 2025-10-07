Τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά βλέπει πλέον ο χρυσός που βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. Οι συνεχιζόμενες αγορές από κεντρικές τράπεζες και από επενδυτές μέσω διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF), οι γενικότερες κερδοσκοπικές τάσεις, η προοπτική νέων μειώσεων επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, οι γεωπολιτικές ανησυχίες και οι ανησυχίες για χρέη και δημοσιονομική εξυγίανση χωρών έχουν οδηγήσει το πολύτιμο μέταλλο στα 3.954 δολάρια καταγράφοντας άνοδο 50% φέτος.

Το ράλι είναι τόσο μεγάλο κι έντονο που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και οι πρώτες προειδοποιήσεις. Ο επικεφαλής του μεγάλου hedge fund, Κεν Γκρίφιν, χαρακτήρισε ως ανησυχητικό το γεγονός ότι επενδυτές αρχίζουν να βλέπουν τον χρυσό ως ασφαλέστερο περιουσιακό στοιχείο από το δολάριο. Καταγράφονται σημαντικά περιουσιακά στοιχεία να φεύγουν από το δολάριο, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν τρόπους για μειώσουν το ρίσκο τους απέναντι σε έναν πιθανό δημοσιονομικό κίνδυνο από τις ΗΠΑ, εκτίμησε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Το παρατεταμένο κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ και η προοπτική πιθανών μειώσεων των επιτοκίων βοήθησαν το πολύτιμο μέταλλο να κινηθεί και αυτή την εβδομάδα σε επίπεδα ρεκόρ.

Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών του χρυσού είναι καλύτερη ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ από το αναμενόμενο και η πιθανότητα η FED να αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια λόγω εκπλήξεων που σχετίζονται με την άνοδο στον πληθωρισμό, σύμφωνα με την UBS. Επίσης, ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με τα αποθέματα χρυσού θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές, εκτιμά η ελβετική τράπεζα.

ΗΠΑ και Γαλλία

Η ζήτηση για χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο αυξήθηκε αυτή την εβδομάδα, ειδικά καθώς το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ παρατάθηκε, με ελάχιστες ενδείξεις ότι το πολιτικό αδιέξοδο στο Κογκρέσο θα τερματιστεί σύντομα. Η πολιτική κρίση στη Γαλλία επίσης επιδεινώθηκε μετά την αιφνίδια παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί. Ο Λεκορνί ανέλαβε στη συνέχεια από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διαπραγματευτεί για 48 ώρες με την αντιπολίτευση, Η γαλλική κυβέρνηση θα μπορούσε τώρα να ζητήσει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων από την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά για αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας.

Οι προβλέψεις της τιμής για φέτος

Σε έκθεσή της προς τους πελάτες της ειδικά για τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου, η ελβετική τράπεζα UBS εκτιμά ότι η μεγάλη άνοδος του χρυσού μπορεί να φέρει τώρα έντονη μεταβλητότητα. Παρόλα αυτά αυξάνει τις προβλέψεις για τις τιμές στα 4.200 δολάρια ΗΠΑ/ουγγιά -έναντι 3.800 δολαρίων ΗΠΑ/ουγγιά τον Δεκέμβριο και 3.900 δολαρίων ΗΠΑ/ουγγιά στις 26 Ιουνίου.

Στο πιο αισιόδοξο σενάριό της η ελβετική τράπεζα βλέπει το χρυσό στα 4.700 δολάρια ΗΠΑ/ουγγιά από 4.200 δολάρια ΗΠΑ/ουγγιά που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.

Σε πιο απαισιόδοξο σενάριο βλέπει τις τιμές στα 3.700 δολάρια ΗΠΑ/ουγγιά. Όπως αναφέρει στην έκθεση, η προσαρμογή των προβλέψεων «οφείλεται κυρίως σε περαιτέρω αγορές από διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) σε χρυσό, ιδίως από θεσμικούς αγοραστές, καθώς η εμπιστοσύνη σε άλλα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία συνεχίζει να διαβρώνεται. Επιπλέον, το κόστος της κατοχής χρυσού μειώνεται χάρη στη μείωση των πραγματικών επιτοκίων στις ΗΠΑ, ενώ οι προσδοκίες για περαιτέρω γενική αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ αποτελούν μια ακόμη στήριξη για τον χρυσό».

Η UBS εκτιμά ότι οι εισροές χρυσού για φέτος θα είναι 830 μετρικοί τόνοι, σχεδόν διπλάσιες από την αρχική της πρόβλεψη των 450 μετρικών τόνων στην αρχή του έτους. Οι αγορές των κεντρικών τραπεζών θα πρέπει να παραμείνουν ισχυρές σε περίπου 900-950 μετρικούς τόνους φέτος, από 1.000 μετρικούς τόνους πέρσι.