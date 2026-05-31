Τη στιγμή που άπαντες περιμένουν με αγωνία την τελική απάντηση του Βασίλη Σπανούλη, ο Άρης φορτσάρει με τον σχεδιασμό της νέας σεζόν και με επίκεντρο τον ελληνικό κορμό.

Μετά τις ανανεώσεις των Μήτρου-Λονγκ και Χατζηλάμπρου, οι Θεσσαλονικείς είναι κοντά και στην απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.

Ο Έλληνας φοργουρντ πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν με την ΑΕΚ και έδειξε αρκετά θετικός την κρούση που του έγινε από τον Αρη για συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Αναμφίβολα πρόκειται για σημαντική κίνηση συνυπολογίζοντας επίσης και την αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας της γραμμής των Ελλήνων παικτών.