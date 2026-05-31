Απίστευτο και όμως αληθινό. Περίεργο και συνάμα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στην Κολομβία σε αγώνα του πρωταθλήματος Κ17.

Λίγο πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, τη στιγμή που οι αρχηγοί των δύο ομάδων βρίσκονταν μαζί με τη διαιτητή και περίμεναν τι θα δείξει η ρίψη του κέρματος και ποιος τελικά θα έχει την μπάλα στη σέντρα, συνέβη κάτι ασυνήθιστο.

Με το πέρας της διαδικασίας, ο αρχηγός της Αρχεντίνος Τζούνιορ ενημέρωσε τη διαιτητή της αναμέτρησης, αλλά και τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας, σχετικά με το παρατσούκλι ενός συμπαίκτη του, θέλοντας να τους προετοιμάσει για αυτό που ενδεχομένως θα άκουγαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Συγκεκριμένα, τους ανέφερε πως ένας από τους συμπαίκτες του είναι γνωστός στην ομάδα με το προσωνύμιο «Negro», ζητώντας τους να μην παρεξηγήσουν τη χρήση του, καθώς δεν επρόκειτο για κάποιο ρατσιστικό σχόλιο αλλά για το ψευδώνυμο του παίκτη.